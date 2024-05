Ci pensa Salvini a salvare l’auto (non elettrica)

Ci pensa Salvini a salvare l’auto tradizionale, difendendola dalla UE che vuole imporre il passaggio all’elettrico. Questo almeno dice lui in campagna elettorale.

Ci pensa Salvini a far politica a suon di slogan

Non è una novità il fatto che il leader della Lega si erga a salvatore dell’automotive tradizionale. Accusando Bruxelles di portare all’eliminazione di centinaia di migliaia di posti di lavoro nel nome di unariconversione green considerata suicida. “La transizione ecologica non deve essere una transizione ideologica”, ripete. Attaccando poi con un altro dei suoi cavalli di battaglia, il pericolo cinese: “Togliendo le auto non elettriche dalla strada passeremmo dall’inquinare per lo 0,6% al mondo allo 0,3%. Ma per farlo la Cina, che produce le batterie per le auto elettriche, apre nuove centrali a carbone. Aumentando tantissimo la sua percentuale di inquinamento, che già oggi è del 30%”. Adesso però la sua campagna a favore dell’auto tradizionale entra in campagna elettorale come uno dei temi forti del vice-premier, accanto a slogan come “Più Italia, meno Europa“. E affiancato da nuovi candidati come il generale Roberto Vannacci.

L’Italia partecipi alle decisioni, invece di limitarsi alla propaganda

Ognuno può pensarla come vuole sull’auto elettrica e la transizione ecologica in generale. Ma quando si hanno le responsabilità di Salvini, vice-premier e ministro dei Trasporti, il tema andrebbe affrontato con maggiore serietà e meno slogan. Il futuro dell’automotive, con il passaggio alle emissioni zero (per i veicoli nuovi) è una delle scelte fondamentali che Bruxelles deve affrontare in materia di politica industriale. Nel 2026 ci sarà un nuovo passaggio, in cui i Paesi membri dovranno decidere se confermare la scadenza del 2035 o posticiparla. L’Italia dovrebbe essere al tavolo della discussione con argomenti seri. Non dipingere sempre l’Europa come una minaccia e poi sfuggire ai momenti di confronto, come troppo spesso ha fatto il vice-premier.