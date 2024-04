G7 dell’energia: stop al carbone nel 2030, l’Italia parla di nucleare

Il G7 sull’energia dà l’addio al carbone, taglia pesantemente l’utilizzo del gas, conferma e rafforza gli obiettivi di decarbonizzazione.

Tutto fin troppo bello. E non solo per l’ambientazione alla reggia di Venaria, a Torino, patrimonio Unesco. Nel palazzo che fu dei Savoia, il G7 su Clima Energia e Ambiente (a presidenza italiana) si chiude con un documento che non solo conferma gli impegni presi alla Cop 28 di Dubai, ma li migliora persino.

Ad esempio: viene finalmente raggiunto l’obiettivo a chiudere gli impianti a carbone entro il 2030. E si aggiunge una stretta sulle emissioni di metano da combustibili fossili, con un calo del 75% sempre entro la fine del decennio.

Lo stesso sulle rinnovabili. Si conferma di triplicare la capacità di produzione di energia da qui a sei anni, con l’aggiunta di un aumento della capacità di batterie e sistemi di stoccaggio di almeno sei volte.

Non mancano le prese di posizione contro lo spreco di risorse e le ingiustizie che crea l’eccessivo sfruttamento delle risorse talvolta contrabbandato come “sviluppo” . Così per la prima volta il G7 dà il via libera alla Coalizione per l’acqua, per affrontare la crisi idrica globale e promuovere politiche inclusive.

Nelle 35 pagine del documento finale, battezzato come la Carta di Venaria, non mancano passaggi in difesa delle biodiversità e impegni da parte dei governi a coinvolgere l’industria per politiche più responsabili.

Nucleare, il mondo guarda alla fusione, l’Italia al passato (la fissione)

Tutto a posto? In realtà, le contraddizioni emergono e una di queste coinvolge il governo italiano. In particolare sul tema del nucleare. Nella Carta di Venaria se ne parla ma guardando al futuro, allo sviluppo della fusione – l’energia delle stelle, come viene definita – il governo di destra guarda al passato.

In particolare, i paesi G7 hanno deciso di istituire “un gruppo di lavoro” per condividere le migliori pratiche ed esplorare, per cooperare nello sviluppo degli impianti a fusione e incoraggiare gli investimenti privati e pubblici. In pratica, i “Grandi” guardano al nucleare del futuro, l’Italia vuole riaprire il cantiere della fissione, abbandonato nel 1987.

Al 2030, mentre il resto del mondo guarda all’elettrificazione e al nucleare “pulito”, l’esecutivo italiano vorrebbe inaugurare le prime centrali “tradizionali”, per quanto si tratta di “mini reattori modulari” di nuova generazione (SMR). Così, alla vigilia del G7, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto ha assegnato al professor Giovanni Guzzetta (un costituzionalista) l’incarico di ridefinire la cornice giuridica per la ripresa delle attività nucleari in Italia.

In pratica, entro sei anni bisognerà approvare l’impianto normativo con un voto parlamentare prima di procedere a qualsiasi progetto, passaggio necessario dopo i due referendum abrogativi dopo gli incidenti di Chernobyl e Fukushima.

Poi occorrerà stringere accordi con gli operatori e i consorzi industriali, trovare i siti, reperire i fondi. Ma anche avviare i lavori e soprattutto concluderli. A scanso di ricorsi e altri referendum. Non proprio una passeggiata.

L’inquinamento da plastica diventa un nuovo obiettivo

Non a caso, sulla stampa europea e internazionale si preferisce parlare di altri aspetti, più innovativi. Il quotidiano francese Le Monde nel suo reportage da Torino, si concentra sull’inquinamento da plastica, una piaga per l’ecosistema degli oceani ma non solo. ”Per la prima volta, le sette potenze industriali sottolineano la necessità di combattere l’inquinamento da plastica alla fonte. Ma molti Paesi stanno prendendo tempo su questo punto nei negoziati per un futuro trattato internazionale vincolante”. In sostanza, il problema sarà convincere la Cina, le economie del sud est asiatico e i Paesi del Golfo.

Il britannico Guardian, parla dello stesso tema, ma guarda più lontano. Perché a Ottawa in Canada, proprio in questi giorni, sotto l’egida dell’Onu 2.500 delegati provenienti da 170 paesi con oltre 480 organizzazioni internazionali in veste di osservatrici hanno trovato in extremis un compromesso. Quale? Arrivare entro fine anno all’accordo su un tetto alla produzione di polimeri.

In ogni caso, come ricorda il quotidiano spagnolo El Pais, il risultato più importante della Carta di Venaria riguarda il carbone: perché l’impegno del G7 energia a chiudere gli impianti più inquinanti al 2030 non era stato nemmeno raggiunto alla Cop 28. Insomma, si guarda avanti non al passato.

