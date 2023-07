A Monaco Energy Boat vince l’Italia con Bologna, Genova, Messina e Milano

I giovani studenti e neo ingegneri italiani si sono imposti con le loro barche elettriche all’Energy Boat Challenge di Monaco. Bologna è salita sul podio più alto nella classe energy, terzo posto per Genova e settimo per Messina. Ma non è finita: sono arrivati diversi altri i riconoscimenti.

Uniboat ancora una volta sul podio più alto

L’università di Bologna fa il bis con Futura, presentata nei giorni scorsi all’Autodromo di Imola, alla competizione monegasca. Ha preceduto il team studentesco greco di Oceanos ed Elettra nella classifica Energy Class. Al settimo posto un’altra squadra italiana: l’Università di Messina. Ottimo risultato per la competizione che guarda ai consumi.

Nessuna squadra italiana invece nella classe riservata alle barche con propulsione solare.

Premi al Politecnico di Milano e all’università di Genova

L’Italia degli studenti di ingegneria si è messa in mostra a Monaco. All’università di Genova con la barca Elettra è stato assegnato il premio Eco Conception. Bene anche il Politecnico di Milano che porta a casa il riconoscimento Innovation & Ycm Spirit per Phisis Peb.

Agli svedesi di Candela Boats è andato il premio della giura (qui tutti gli altri riconoscimenti). Nella Open Sea con lo speed trial da 16 miglia marine si è imposto Vamp Marine con 49 minuti mentre al secondo e terzo posto sono arrivati i due gommoni di Vita: Seal e Seadog. Poi la barca italiana Performance Marine per Evoy e Ferreti Group nella categoria non certificati.

Nel trial manovrabilità vincono i due gommoni di Vita, bene anche il gommone di RS Sailing e si mettono in mostra anche Futura ed E-Vision, le due barche di As Labruna.

Le barche più veloci

La barca più veloce è stata Performance con i motori dei norvegesi Evoy che ha raggiunto i 34 nodi, poi Ferretti Group (31 nodi), i due gommoni Vita (27 e 26 nodi).

L’Endurance trial ha visto vincere Vamp Marine seguita dai due gommoni Vita e da As Labruna.

Soddisfatto dell’esperienza Massimo Labruna di As Labruna: “Abbiamo riportato il terzo posto posto Open Sea Class CE Boats con E-vision Lab, il quinto posto con Open Sea Class CE Boats con Futura e il terzo posto Energy Class con Elettra dell’Università di Genova con motorizzazione X20“.

“A Montecarlo la gara è molto competitiva, partecipano le migliori aziende e le migliori Università del mondo. Quest’anno hanno partecipato 50 team provenienti da oltre 25 nazioni di tutti i continenti. Noi abbiamo conseguito risultati di grande d’importanza, con un piazzamento sul podio diretto con una nostra imbarcazione e un altro podio indiretto grazie alla barca dell’Università di Genova, motorizzata con il nostro fuoribordo elettrico.“.

Sealence e Aquasuperpover con la stazione di ricarica per 12 barche

L’appuntamento di Montecarlo non è solo competizione, ma soprattutto ricerca e sperimentazione. Ha partecipato per esempio il brand italiano Sealence spinto dai jet elettrici Deepspeed. “È stata un’edizione meravigliosa grazie allo staff del Monaco Energy Boat Challenge e a tutti i visitatori e gli ospiti che sono venuti a conoscerci“.

La decima edizione della manifestazione è stata l’occasione per sperimentare MEBC e-Dock, superpotenziato da 12 Aqua Pod“. Una vera e propria stazione di ricarica che permette di ricaricare più barche.

