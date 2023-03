E’ made in Italy Performance e801 con Evoy da 300 Kw

Performance e801 è il day-cruiser che vola a 50 nodi grazie al motore Hurricane da 300 kW dei norvegesi di Evoy. Ed è prodotto in un cantiere italiano, sul lago di Como. Il marchio Performance, proprietà di Performance Marine Yachting GmbH +, è stato acquisito nel 2020 da Frauke v. Klebelsberg e ora fa prua sull’elettrico.

Un motore entrobordo equivalente a 400 CV, prezzo da 419mila euro

Performance e801 è la prima barca elettrica del marchio che ha puntato sulle emissioni zero per questo day-cruiser lungo 7,9 m, largo 2,5 m con 0,7 m di pescaggio e da 2.800 kg di peso. Il motore entrobordo elettrico “plug & play” raffreddato a liquido è l’Hurricane 300+kWh di Evoy (conosciuti per i fuoribordo molto potenti), con una equivalenza di oltre 400 CV dichiarata.

L’alimentazione è garantita da due batterie agli ioni di litio da 63,1 kWh / 173,2 Ah. La velocità massima è di 50 nodi con una autonomia di 19 miglia con velocità di crociera da 25 nodi.

Certificato TÜV Süd, il prezzo base è di 419.000 euro (IVA esclusa). Il costruttore sottolinea che le batterie impermeabili IP67, 3000 cicli di ricarica, sono state testate e approvate secondo le norme di sicurezza DNV. Il display da 10″ / 16″ offre le informazioni su velocità, giri/min,autonomia, temperatura dell’acqua, capacità di carica e molto altro ancora.

In elettrico anche per le norme sulle nuove licenze

Frauke v.Klebelsberg, titolare di Performance spiega la scelta elettrica sulla base delle ultime normative ambientali: “L’inasprimento della regolamentazione sta rendendo sempre più difficile (e del tutto impossibile in molti casi) la richiesta di una nuova licenza per navigare in acque protette se non si è proprietari di imbarcazioni diverse dalle elettriche o a vela“.

L’imprenditore si aspetta buone vendite da questa scelta: “L’e801 a zero emissioni, con propulsione Evoy, consentirà a Performance di aumentare le vendite, non solo nelle località costiere estere, ma nei nostri paesi d’origine: Germania, l’Austria, la Svizzera e l’Italia dove la nautica da lago è estremamente popolare“. Anche se in Italia sono pochi gli specchi d’acqua con forti restrizioni.

Leif Stavøstrand naviga oltre la Norvegia

Dalla Norvegia si fa sentire il Ceo di EOY, Leif Stavøstrand che ha dichiarato: “Performance ha iniziato a costruire barche nel lontano 1985 e l’e801 è stato montato con il nostro motore elettrico entrobordo da 400 CV. Siamo assolutamente entusiasti di essere parte del futuro di questo prestigioso marchio“. La collaborazione tra le due società è nata nel 2021 e vede la sua prima uscita pubblica in questi giorni all’Austrian Boat Show di Tulln (2/5 marzo 2023)

