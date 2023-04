A bordo di Pulse 63, il gommone elettrico

Lo abbiamo visto al Salone di Genova il gommone elettrico Pulse 63. Siamo saliti a bordo. A Mandello del Lario, in provincia di Lecco sul Lago di Como, città motoristica: qui si produce ancora la mitica Moto Guzzi. Non perdete il video.

Ci ha accolto e fatto provare il gommone Davide Casetti di Negrinautica, ma anche presidente della serie RS 21 , dealer esclusivo del marchio Rs Electric Boat. Gli inglesi di Rs Sailing che abbiamo conosciuto anni fa per la loro barca a vela con motore elettrico e proprio nelle regate si è sperimentato il Pulse che ha lavorato come barca di servizio nelle regate della serie, ma anche in Sail Gp – ne hanno acquistato cinque unità – sulla Senna a Parigi e sul Lago di Garda dove vogliono passare all’elettrico.

Un motore da 40 kW, 23 nodi di velocità massima

L’imbarcazione demo che abbiamo provato ha un motore da 23 kW rispetto ai 40 kW di quello in vendita. Ma siamo riusciti in un’ora abbondante di prova sull’acqua di Mandello a provare l’ottima spinta, silenziosa e decisa, e a solcare le onde alla massima velocità, oltre i 15 nodi (arriva a 23 nodi nel modello in vendita), in massima tranquillità, niente scossoni e niente acqua a bordo, e sostenibilità dello scafo. Le batterie sono di derivazione automotive ovvero quelle scelte dalla Nissan per la Leaf.

Pensato e progettato per uso elettrico: “La chiglia, la prua molto pronunciate consentono di fendere con efficacia l’acqua. Nei giorni scorsi siamo usciti con 30 nodi di vento, onda formata – sottolinea Davide Casetti-. Un allenatore si è meravigliato non si sbatte tra un’onda e l’altra e assorbe le onde. Navigazione molto stabile, poi ha una massa importante con 615 kg di peso“.

Il video a bordo di Pulse 63, ma quanto costa?

Nel video si vedono le immagini alla massima velocità, la presentazione del gommone con i dati tecnici, l’autonomia e i modi e i tempi della ricarica che variano a seconda della scelta con la colonnina fast o con quella tradizionale. Ma si parla anche dei tanti possibili usi di Pulse 63. Tutte informazioni da scoprire nel filmato.

Quanto costa il gommone? Siamo sui 100 mila euro più Iva, ma sono diversi gli allestimenti possibili che possono portare il prezzo finale a 140mila euro.

