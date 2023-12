Tariffe di ricarica, risolvi il rompicapo in 5 grafici

Ringraziamo Juri, il lettore che ha sintetizzato in cinque grafici una mini guida al rompicapo delle nuove tariffe di ricarica. Calcolatrice alla mano, ha simulato il costo reale a kWh delle offerte dei principali gestori a seconda delle percorrenze, e quindi dei consumi mensili. Pubblichiamo volentieri il risultato del suo lavoro, precisando però che non abbiamo avuto il tempo per controllare, ricalcolandoli, i dati da lui elaborati. Li mettiamo a disposizione dei lettori per commenti e approfondimenti.

di Juri Ragnoli

Ho eseguito un confronto di alcune tariffe e soprattutto ho calcolato la miglior scelta tra di esse in funzione della quantità di energia mensile che si prevede prelevare alle colonnine.

Sia in DC che in AC.

Tariffe confrontate:

– Be Charge

– A2A (nuove)

– Enel X

– Tesla (ipotizzando EV non Tesla)

– Freshmile (0,3 €/kWh + 0,3 €/min in DC e 0,23 €/kWh + 0,04 €/min in AC) ipotizzando 3 potenze di ricarica media in DC (100 kW, 75 kW e 50 kW) e 2 in AC (22 kW e 11 kW) perché più è la potenza di ricarica e meno incide il costo al minuto.

I calcoli eseguiti sono molto semplici: si ipotizza di scegliere una certa tariffa e si fa la simulazione dei costi sostenuti in funzione dei kWh prelevati, leggermente più complicato solo con il costo al minuto di Freshmile.

Ecco i risultati del costo unitario [€/kWh] per le varie tariffe considerate, includendo tutti i costi dell’offerta in funzione della quantità di energia prelevata in un dato mese (visto che alcune tariffe prevedono un costo mensile).

Che senso ha l’offerta Start di Be Charge? Non conviene mai

Facendo questo calcolo ho notato cose interessanti (oltre alla miglior offerta in funzione dell’energia che prevediamo di prelevare alle colonnine che si evince chiaramente dai grafici allegati “AC” e “DC”).

“Start” di Be Charge non conviene mai anche solo considerando le offerte di Be Charge stesse, sia in AC che in DC. Ovviamente c’è un limite sotto il quale conviene la free, a consumo (71,3 kWh in AC e 51,5 kWh in DC), oltre il quale conviene già la Medium e poi un altro limite (92,3 kWh in AC e 66,7 kWh in DC) oltre il quale conviene la Premium, ma non esiste un intervallo di kWh in cui converrebbe la Start (quindi perché tale offerta? Per mettere ancora più confusione?) 1) l’ offerta anche solo considerando le offerte di Be Charge stesse, sia in AC che in DC. Ovviamente c’è un limite sotto il quale conviene la free, a consumo (71,3 kWh in AC e 51,5 kWh in DC), oltre il quale conviene già la Medium e poi un altro limite (92,3 kWh in AC e 66,7 kWh in DC) oltre il quale conviene la Premium, ma(quindi perché tale offerta? Per mettere ancora più confusione?)

A2A e Enel X fanno risparmiare. Ma se sbagli le previsioni… appena ci si discosta di 20-25 kWh in più o in meno rispetto alla quantità di energia dell’offerta, la tariffa potrebbe risultare sconveniente. Questo ad eccezione della tariffa con più kWh che copre una finestra di convenienza più ampia. A livello pratico potrebbe essere difficile prevedere la quantità di energia di cui abbiamo bisogno nei trenta giorni successivi. 2) in alcuni casi le opzioni tot kWh a tot prezzo come quelle di A2A o Enel X potrebbero attrarre per il basso costo al kWh dato dal semplice rapporto dichiarato dall’offerta. Marispetto alla quantità di energia dell’offerta, la tariffaQuesto ad eccezione della tariffa con più kWh che copre una finestra di convenienza più ampia. A livello pratico potrebbe esseredi cui abbiamo bisogno nei trenta giorni successivi. Ad esempio se si carica di solito in AC e si prevede il bisogno di 200 kWh e si fa quindi la A2A large, ma poi, per varie ragioni, se ne sfruttano 150 oppure ne servono 50 in più allora la Be Charge Premium avrebbe fatto risparmiare molto, senza scomodare Freshmile per la quale mi sembra di aver capito che poche colonnine risultano essere compatibili. Stessa cosa in DC in cui la scelta dei supercharger di Tesla potrebbe essere più conveniente se sbagliassimo la previsione sulla quantità di energia di cui avremo bisogno in un mese. Alle alte potenze o con ricarica a 22 kW può convenire Freshmile DC possono essere molto convenienti le tariffe di ricarica di Freshmile ma solo a potenze molto elevate (avendo minor peso il costo al minuto dell’offerta), a 100 kW ad esempio (o più a maggior ragione) è decisamente la più conveniente fino ad almeno 250 kWh mensili, quindi si potrebbe sfruttare tale operatore (quando compatibile con la colonnina) per caricare la batteria fino ad una data percentuale oltre la quale la curva di ricarica calerebbe sotto una certa soglia di potenza. 3) Inle tariffe di ricaricama solo a(avendo minor peso il costo al minuto dell’offerta), a 100 kW ad esempio (o più a maggior ragione) è decisamente la più conveniente fino ad almeno 250 kWh mensili, quindi si potrebbe sfruttare tale operatore (quando compatibile con la colonnina) per caricare la batteria fino ad una data percentuale oltre la quale la curva di ricarica calerebbe sotto una certa soglia di potenza. Sempre a riguardo di tale operatore se si avesse a disposizione la ricarica in AC a 22 kW (come sulla mia Megane) il costo reale a kWh sarebbe molto basso, ovvero di circa 35 cent. Salirebbe a circa 47 cent per chi avesse la 11 kW, questo proprio a causa del costo al minuto che peserebbe in maniera maggiore. I grafici penso siano di interesse per molti in questa giungla di tariffe di ricarica.

