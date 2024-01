Stop ai bonus per le EV: mercato tedesco in retromarcia

Stop ai bonus per le EV e mercato tedesco in retromarcia a dicembre: il calo è del 47,6% sullo stesso mese del 2022. Ancora peggio le ibride plug-in.

Stop ai bonus per le EV, vendite giù del 47,6%, ma a quota 56 mila

C’era da aspettarselo: l’improvvisa cessazione degli incentivi, annunciata a metà mese con effetto immediato, ha avuto effetti nefasti sul primo mercato d’Europa. Anche se i numeri restano consistenti, con 54.654 elettriche vendute e una quota di mercato che si mantiene al 22.6%, contro il 6% dell’Italia. Ma è chiaro che l’impatto della decisione del governo c’è stato e che il mercato si è sostanzialmente fermato nella seconda metà del mese, dopo la decisione. Ancora peggio è andata alle ibride plug-in, scese del 74,4% a 17.894 immatricolazioni, con una quota del 7,4%. Anche qui si tratta di vedere però se il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto, dato che le auto ricaricabili rappresentano comunque il 30% dell’intero mercato in Germania. Contro il 10% dell’Italia, che resta un mercato sotto-sviluppato nel contesto europeo.

Anche in Italia e in Francia si cambia strada

Si tratta di capire ora che cosa succederà in questo 2024, dato che il governo di Berlino ha fatto sapere di non avere le risorse per finanziare nuovi bonus. Chi compra un’auto elettrica se la paga per intero.

Ma un po’ in tutta Europa sta cambiando il quadro degli incentivi statali. In Francia da inizio anno è cambiato completamente il sistema di concessione, con bonus studiati per tagliare fuori tutta la produzione cinese. Questo grazie a criteri che tengono conto anche della sostenibilità del processo di produzione, con la Cina ancora fortemente legata al carbone per produrre energia.

In Italia, invece, siamo in attesa di capire che cosa deciderà il Governo. Il ministro Adolfo Urso ha delineato un quadro di aiuti legati non solo al tipo di veicolo, ma anche al reddito, con aiuti fino a 13.500 euro. Ma solo il 1° febbraio il piano verrà svelato, con il rischio che nell’attesa anche qui il mercato si blocchi.

Bella la mia auto elettrica, ma ora risparmio o spendo il doppio? Sentiamo Paolo Mariano in questo VIDEO

-Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube–