Stop agli incentivi per l’elettrico in Germania

Stop agli incentivi per l’elettrico in Germania. Il governo federale ha annunciato che dal 17 dicembre non accetta più richieste, scatenando un mare di polemiche.

Stop agli incentivi, mancano i soldi per andare avanti

A pochi giorni dalla decisione della Francia di rimodulare gli incentivi, escludendo tutte le auto made in Cina, arriva una decisione ancor più clamorosa da Berlino. Stop agli incentivi, già aboliti nei mesi scorsi per le ibride plug-in e ora cancellati anche per le elettriche pure. Un duro colpo per quello che è di gran lunga il primo mercato d’Europa, con quote che superano il 15%. La cancellazione del bonus ambientale (Umweltbonus) è stato confermato dal governo. “Non è stata una decisione facile”, ha detto un portavoce del Ministero federale dell’economia e della protezione del clima (BMWK), in mano ai Verdi. Aggiungendo che si è trattato di “una conseguenza diretta della sentenza della Corte costituzionale federale e del conseguente consolidamento del bilancio“. La pronuncia a metà novembre aveva dichiarato illegale il dirottamento di fondi per l’emergenza Covid a iniziative di protezione ambientale. Tra cui, appunto, i bonus per l’auto elettrica.

Decisione presa con i Verdi al governo, ma le priorità sono altre

Su questa repentino taglio del bonus, un portavoce ha poi spiegato che “non c’erano più abbastanza soldi disponibili per prendere in considerazione le domande ricevute dopo domenica 17“. E che la decisione è stata concordata con il cancelliere Olof Scholz. Come mai uno stop così repentino? Si è voluto evitare il caos che si sarebbe potuto creare nelle concessionarie con una dilazione più lunga, con una corsa alle immatricolazioni. Il governo comunque assicura che le domande ricevute entro il 17 saranno regolarmente accolte e gli incentivi accordati. “La decisione mi addolora, ma questo è il prezzo che dobbiamo pagare per mantenere le componenti centrali dei pilastri del Fondo per il clima e la trasformazione“, ha detto il ministro dell’Economia Robert Habeck. Ma certo colpisce che sia proprio con i Verdi al governo che si cancellano i bonus per le auto elettriche.