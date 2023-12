La Francia ha deciso: zero bonus per le cinesi

La Francia ha deciso fuori i marchi cinesi dagli incentivi 2024 per le EV. Escluse anche le vendutissime Tesla Model 3 e Dacia Spring, prodotte in Cina anch’esse. A fine articolo trovate l’elenco completo con i modelli ammessi al bonus.

Nel mondo dell’auto elettrica è la notizia del mese: la Francia per favorire le auto prodotte in Europa e taglia fuori dal “bonus écologique” il 35% del Listino. Fruiscono dell’incentivo all’acquisto i modelli dei gruppi transalpini, Stellantis e Renault, e le auto dei marchi tedeschi. Entra anche un modello di grandi numeri come la Tesla Model Y, fabbricata vicino a Berlino. Ma tutto la produzione cinese resta fuori, a partire dalle MG e dalle BYD, che quest’anno hanno conquistato fette crescenti di mercato. ll motivo? Parigi non ritiene quella della Cina una concorrenza leale, con metodi produttivi che prevedono un ampio uso del carbone. “Finora lo Stato non poneva condizioni su come dovrebbero essere fabbricati i veicoli acquistati con il bonus. Centinaia di milioni di euro di denaro pubblico sono stati così convogliati in veicoli con bilancio di CO2 molto scadente. Questo ormai è il passato”, spiega il ministro dell’Economia Bruno Le Maire.

Leasing a prezzo agevolato per le persone a basso reddito

E così dal 1° gennaio si volta pagina. Il nuovo sistema si basa su un punteggio che valuta i diversi aspetti della sostenibilità dei prodotti. A partire dall’impronta ambientale dello stabilimento di produzione e dai viaggi di trasporto dalla fabbrica al punto vendita. Producendo circa il 60% dell’energia dal carbone, i marchi cinesi sono tagliati fuori. Ora si tratta di vedere come reagirà il governo di Pechino. E se anche altri Paesi europei seguiranno l’esempio della Francia. In Italia, per esempio, è nota l’avversione del vice-premier Matteo Salvini per la produzione cinese. Oltre al nuovo sistema di bonus, il governo francese ha varato un’iniziativa per consentire alle persone a basso reddito di accedere alle auto elettriche. Chi guadagna non più di 15.400 euro/anno e percorre per raggiungere il lavoro un certo numero di km, potrà avere una EV in leasing con 100 euro di canone mensile. Grazie, ovviamente, a una sovvenzione dello Stato.

L’elenco dei modelli che hanno diritto al bonus

Abarth 500

Audi Q4 45 E-TRON

BMW Serie 4

BMW Serie X

BMW iX1

BMW iX2

Citroën E-C4

Citroën E-C4 X

Citroën Ë-Berlingo

Citroën Jumpy Space Tourer

Cupra BORN 150 KW 58/62 KWH

Cupra BORN 170 KW 77/82 KWH

DS DS 3

DS DS 3 Crossbak

Fiat E-Doblo

Fiat 500

Fiat 600

Fiat Ulysse

Hyundai Kona

Jeep Avenger

Mazsa MX-30

Mercedes Classe EQA

Mercedes Classe EQB

Mercedes EQT

Mini Mini

Nissan Townstar

Nissan Leaf

Opel Combo

Opel Combo-E-Life

Opel Astra

Opel Astra Sports-Tourer

Opel Corsa

Opel Mokka

Opel Zafira Life

Peugeot e-Rifter

Peugeot 308

Peugeot 208

Peugeot 2008

Peugeot Expert Traveller

Renault Zoe

Renault Twingo

Renault Megane

Renault Scenic

Renault Kangoo E-Tech Electric

Skoda Enyaq

Skoda Enyaq coupé

Skoda Enyaq 80

Skoda Enyaq 60

Skoda Enyaq 80X

Smart Fortwo

Tesla Model Y

Toyota Proace City Verso Electric

Volkswagen Up!

Volkswagen ID.3 Pro 150 KW

Volkswagen ID.3 Pro 107 KW

Volkswagen ID.3 Pro 107 KW

Volkswagen ID.4 Pure 125 KW

Volkswagen ID.4 Pro 150 KW

Volkswagen ID.4 Pure 109 KW

Volkswagen ID.4 Pro 128 KW

Volkswagen ID.4 Pro 210 KW

Volkswagen ID.4 GTX 220 KW

Volskwagen ID.4 Pro 4MOTION 210 KW

Volkswagen ID.4 GTX 250 KW

Volkswagen ID.5 Pro 150 KW

Volkswagen ID.5 Pro 128 KW

Volkswagen ID.5 Pro 210 KW

Volkswagen ID.5 GTX 220 KW

Volkswagen ID.5 GTX 250 KW

Volkswagen ID.7 Pro 210KW

Volvo C40

Volvo XC40

Il leasing sociale arriva anche da noi? VIDEO di Paolo Mariano