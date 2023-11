Stangata sulla sosta per i Suv? Parigi al voto

Stangata sulla sosta per i Suv? La sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, chiama i parigini al voto per il 4 febbraio, chiedendo un sì o un no alla sua proposta.

Stangata sulla sosta per i Suv? “Dimensioni e peso delle auto sono esplosi per colpa loro”

Dopo avere vinto il referendum sui monopattini in affitto, esclusi da Parigi, la prima cittadina della capitale francese lancia un’altra sfida. E mette nel mirino i veicoli a ruote alte, proponendo “un aumento significativo delle tariffe di parcheggio non residenziali per SUV e 4X4 a Parigi”. Sul sito della capitale francese si spiega che “la consultazione mira ad affrontare diversi temi come la sicurezza, la condivisione dello spazio pubblico e l’inquinamento. Mentre l’importanza delle auto a Parigi ha continuato a diminuire negli ultimi dieci anni, allo stesso tempo la dimensione media dei veicoli è aumentata nella capitale. Ciò si spiega con l’esplosione delle vendite di SUV e 4X4 in Francia. Da tre decenni, dimensioni e peso medio sono aumentati. Occupando sempre più spazio su strade, marciapiedi e spazi pubblici in generale: in meno di trent’anni, le auto sono diventate più pesanti di quasi 250 kg“.

“Sono più inquinanti e pericolosi per i pedoni”

Il peso medio di un veicolo era di 975 kg nel 1990, oggi è di 1233 kg, spiega il Comune. Aggiungendo: “Oltre alla loro crescente importanza nello spazio pubblico, un SUV consuma molto più carburante di un veicolo standard e, a causa del peso e del processo di produzione Ed è anche più inquinante di un veicolo normale. Va ricordato che l’inquinamento da polveri sottili uccide ogni anno 6.220 residenti dell’Ile-de-France. Infine, a causa delle loro dimensioni, i SUV sono anche più pericolosi per i pedoni. In caso di collisione con un bambino, un adulto o un anziano, questi incidenti che coinvolgono un SUV sono due volte più mortali per i pedoni rispetto a un’auto normale. Per condividere meglio lo spazio pubblico a Parigi, ridurre l’inquinamento e ridurre gli incidenti”. Tutti concetti ribaditi dalla sindaco Hidalgo in un VIDEO sui social.

Stangata sulla sosta per i Suv, anche elettrici: voi come votereste?

Ma che cos’è un SUV? Non sarà facile arrivare a una definizione precisa. Sempre sul sito del Comune si parla di “una tipologia di veicolo che unisce le caratteristiche di un’autovettura a quelle di un veicolo commerciale. Spesso caratterizzato da dimensioni maggiori e peso maggiore. Un SUV pesa 200 kg in più rispetto a un veicolo standard, è più lungo di 2,5 m e più largo di 10 cm”. Definizione piuttosto opinabile. Chi sarà interessato alla stangata sulla sosta, dunque? “I proprietari non parigini di un veicolo a combustione interna o ibrido plug-in di peso pari o superiore a 1,6 tonnellate o di un veicolo elettrico di 2T o più. E i residenti parigini e professionisti domiciliati che possiedono un SUV che supera il peso regolamentare al di fuori della loro zona di parcheggio residenziale”. Esentati tassisti, artigiani, operatori sanitari e persone a mobilità ridotta o titolari una tessera di mobilità d’Inclusione.