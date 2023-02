Il Kangoo con solo 285 km di autonomia

Il Kangoo Renault arriva nella nuova versione E-Tech Electric, con un’autonomia omologata che non va oltre i 285 km WLTP. Troppo poco o può bastare?

Il Kangoo: 90 kW di potenza e 45 kWh di batteria, per la città

È evidente che la Casa francese ha voluto contenere peso e prezzo, limitando la capacità della batteria a 45 kWh (contro i 52 della Zoe). Una scelta che chiaramente penalizza il range di un veicolo che si candida soprattutto per le consegne in città, dove peraltro velocità e consumi sono più contenuti. Non a caso il motore da 90 kW (120 cv) con 245 Nm di coppia può essere messo in Eco Mode per limitare la potenza a 56 kW e la velocità massima ai 110. Ottimizzando così la percorrenza. Inoltre, per garantire la migliore autonomia in tutte le stagioni, il Kangoo E-Tech è dotato di serie di climatizzatore automatico bizona con pompa di calore. La frenata idraulica classica è integrata da un sistema ARBS (Adaptative Regenerative Brake System) che massimizza il recupero energetico.

Ricarica a 22 kW in Ac e fino a 80 in corrente continua

Nella frenata rigenerativa si può scegliere tra tre modalità: Sailing (spia B1): la più limitata, per autostrada e statali. Drive (B2): la modalità rigenerativa più versatile, per default, con una sensazione al pedale simile a quella dei veicoli a motore termico. Brake (B3): modalità massima, per la montagna o il traffico intenso. Per la ricarica è disponibile di serie il caricatore di bordo da 22 kW AC. Consente di passare dal 15% all’80% di autonomia in 2 ore e 40 minuti su wallbox/colonnine AC 11 kW e 1 ora e 30 minuti presso wallbox/colonnine 22kW. In corrente continua si arriva invece a 80 kW (meglio della Zoe che si ferma a 50), una potenza che consente di recuperare 170 km di autonomia in 27 minuti. L’app MyRenault gestisce non solo avvio, programmazione e monitoraggio da remoto della ricarica. Ma anche di inserire e programmare il clima.

