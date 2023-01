Trasporti Usa a zero emissioni? Mix di batterie, idrogeno, e-fuel

Tutti i trasporti negli Usa a zero emissioni? E’ possibile, ma serve un mix di tre tecnologie: batterie, idrogeno ed e-fuels. La ricetta è stata elaborata da un pool di dipartimenti federali, scienziati e ambientalisti mobilitati dal Governo statunitense. Il gruppo ha analizzato le emissioni settore per settore ed elaborato una strategia per azzerarle. E’ nato così il progetto nazionale statunitense per la decarbonizzazione dei trasporti, un documento che per la prima volta affronta il problema della decarbonizzazione in modo complesssivo e integrato, anzichè pezzo per pezzo.

Trasporti Usa e CO2: le auto private pesano per il 49%