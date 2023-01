Vietare i monopattini? Parigi al voto, in Italia…

Vietare i monopattini in sharing? Il sindaco di Parigi Anne Hidalgo, esasperata dalle proteste, farà votare i cittadini il 2 aprile. Mentre in Italia si discute se…

Nella capitale francese referendum il 2 aprile

Un primo giro di vite nella capitale francese c’era stato tre anni fa, quando la pletora di operatori era stato ridotto da una dozzina a tre. La gara era stata vinta da Dott, Lime e Tier, società attive anche in Italia, con un contratto da 907 mila euro in scadenza a marzo. Vane sono state le proteste degli operatori, che parlano di 2 milioni di utenti unici nel 2022 e di emissioni per 700 milioni di tonnellate di Co2 evitate. Decideranno i parigini, nonostante che il governo si sia espresso contro la consultazione, con il ministro Clement Baume che definisce i monopattini “un mezzo ecologico“. L’esecutivo punta piuttosto su misure più restrittive di quelle adottate finora, che consistono nel divieto di superare i 25 km/h e di avere più di una persona a bordo. Oltre che nell’obbligo di luci davanti e dietro. E da noi? Il ministro Matteo Salvini annuncia di voler ridurre la velocità consentita da 25 a 20 km/h. Mentre su Twitter il giornalista del Corriere Luca Valdiserri ha avviato una sorta di referendum sulle ragioni pro e contro, che riassumiamo di seguito.

Vietare i monopattini? Le ragioni del SÌ

“Utilizzano le (poche) piste ciclabili di Roma sfrecciando/superando alla velocità di uno scooter, con l’aggravante che sono impossibili da prevedere perché silenziosissimi“. Annalisa Cerquetti – “Esperienza personale: investito a Foggia sulle strisce pedonali da ragazzo straniero minorenne, fortunatamente senza gravi conseguenze: invece di frenare, ha accelerato. Li vieterei ai minorenni, limiterei l’uso a certe zone, casco obbligatorio, parcheggi appositi”. Alberto Ciapparoni – “C’è anarchia totale: spesso contromano su arterie pericolose. Segnalazioni luminose assenti nel 90% dei casi, quando decido di prendere la bici sono un problema ulteriore per una città già poco ciclistica“. Paolo Marcacci – “Sono un medico di Pronto Soccorso. Non ho dati ufficiali, ma l’ impressione è di un mezzo poco stabile, guidato con baricentro alto, cadute anche banali causano traumi cranio-facciali gravissimi. Direi che la peggio negli scontri è per i conducenti del monopattino, non per i pedoni“. Chiara Giovanardi

Vietare i monopattini? Le ragioni del NO

“Faccio l’agente di commercio e sempre su Roma, molte volte anche nel Lazio, uso metro o treno + monopattino per i miei appuntamenti. Ho incrementato il numero delle visite ai clienti e azzerato lo stress da traffico” – Simone. “Io trovo surreale il dibattito sui monopattini. Se dovessimo applicare lo stesso metro di giudizio ad auto e mini-car non ne vedremmo più una in città visto quello che combinano e la loro pericolosità. È una battaglia puramente e assurdamente ideologica. Ma poi per quale?!“. Alessandro M. – “A mio parere pro: ogni monopattino è una macchina in meno per strada. Contro su due livelli: delle amministrazioni che non forniscono segnaletiche e limiti. Degli utilizzatori che si muovono con un mezzo “nuovo” di cui evidentemente non conoscono ancora potenzialità e rischi“. Giorgio Mazzotta