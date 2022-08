California, addio auto termiche dal 2035: ecco le regole

La California segue l’Europa e mette al bando le auto teriche dal 2035. Il California Air Resources Board ha approvato il regolamento Advanced Clean Cars II che dà esecuzione alla delibera del governatore Gavin Newsom, adottata nel 2020.

Riportando la notizia il New York Times fa notare che nessuno dei Paesi che già hanno decretato il phase out dei veicoli ICE si è ancora dato regole articolate e ferree come quelle appena approvate dalla California, lo Stato più popoloso degli Stati Uniti e quello con più automobili circolanti. Rappresenta infatti il 10% del mercato americano totale. Altri 15 Stati, tra cui tra cui New York, Washington e Massachusetts, ne seguiranno l’esempio portando la quota a oltre il 40%. L’ Advanced Clean Cars II dovrà ora essere ratificato dall’Epa, l’agenzia federale di protezione dell’ambiente.

In California 35% di auto elettriche già dal 2026

Fissa obiettivi ambiziosi già a breve scadenza. Entro il 2026, infatti, il 35% delle nuove autovetture vendute in California dovrà essere a zero emissioni. La percentuale salirà al 43% nel 2027, 51% nel 2028, secondo la progressione indicata dal grafico qui a fianco. Ma il regolamento include molte altre disposizioni e incentivi per accelerare la transizione.

Sette regole per una rivoluzione

Queste le regole base epr la transizione

-I veicoli elettrici devono avere un’autonomia minima di 150 miglia.

-Fino al 20% dei veicoli di una casa automobilistica possono essere PHEV, ma questi devono avere un’autonomia elettrica minima di 50 miglia.

-Ogni modello di EV deve includere un cavo di ricarica e devono essere disponibili adattatori per caricabatterie pubblici standard.

-Le garanzie devono garantire il 70% della capacità della batteria per 8 anni o 100.000 miglia (75% nell’anno modello 2031).

-Le metriche dello stato della batteria devono essere sviluppate per i veicoli usati, in modo che gli acquirenti possano vedere quanta capacità della batteria stanno acquistando.

-Le informazioni sulla riparazione dei veicoli elettrici devono essere fornite alle officine di riparazione indipendenti.

-Ci sono incentivi finanziari speciali per ridurre il prezzo dei veicoli elettrici per gli acquirenti a basso reddito.

-Le case automobilistiche possono essere multate fino a 20.000 dollari per ogni auto che non raggiunge gli obiettivi di produzione.

Dieci miliardi di dollari di incentivi

L’ufficio del governatore Newsom ha anche annunciato una serie di investimenti destinati ad accelerare l’adozione di veicoli elettrici, inclusi 10 miliardi di dollari per incentivi per i veicoli, infrastrutture di ricarica e sensibilizzazione del pubblico. Lo Stato offre già uno sconto di 7.000 dollari (oltre al credito d’imposta federale di 7.500) per l’acquisto di veicoli plug-in e un incentivo di 9.500 dollari per i residenti a basso reddito che scambiano un veicolo tradizionale con un veicolo elettrico.

Le case auto: obiettivi “estremamente difficili”

John Bozzella, presidente dell’Alliance for Automotive Innovation, ha detto al Times che le case automobilistiche sarebbero felici di vendere più veicoli elettrici, ma che il regolamento della California sulle auto elettriche è “estremamente difficile” da soddisfare. «Il fatto che questi requisiti siano realistici o realizzabili o meno _ ha spiegato _ è direttamente collegato a fattori esterni come l’inflazione, le infrastrutture di ricarica e di carburante, le catene di approvvigionamento, la manodopera, la disponibilità e il prezzo dei minerali critici e la carenza di semiconduttori in corso».

