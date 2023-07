SeaBubbles (capsula con i foil) in acqua e si può salire a bordo

Pronti a imbarcarvi su SeaBubbles? C’è tempo fino al 31 agosto. Se quest’estate vi trovate sul lago di Annecy è possibile prenotare un piccolo tour a bordo di questa “bolla” tutta elettrica e con i foil. Un parto difficile, ne scriviamo da anni, ma finalmente sembra arrivato il momento del battesimo commerciale.

Una storia lunga, approdo ad Annecy

La piccola capsula, può ospitare 5 passeggeri, nasce qualche anno fa, noi ne abbiamo scritto la prima volta nel 2018, grazie a Alain Thébault (velista) e Anders Bringdal (windsurfer). Incanta anche la sindaca di Parigi Anne Hidalgo, molto attiva nel processo di decarbonizzazione della Senna con molti progetti pronti per le Olimpiadi del 2024, che sposa l’idea.

Cambio si proprietà e finalemtne in acqua

Negli anni però l’azienda non è riuscita ad approdare commercialmente in acqua, c’è un cambio di proprietà e ora il rilancio. Le prime unità sono in produzione nello stabilimento Saint-Jorioz, sulle rive del Lago di Annecy in Alta Savoia. E fino al 31 agosto è possibile prenotare un tour nel lago.

Velocità di crociera a 13 nodi

Non abbiamo tutti i dettagli tecnici dell’ultima versione di Seabubbles; i prototipi prevedevano motore da 20 kW e batteria da 10 kWh. Sulla versione che sarà possibile provare ad Annecy sono confermati i foil che entrano in funzione a 7 nodi e permettono una velocità di crociera da 13 nodi.

Le dimensioni: lunga 5 metri per 2,5 di larghezza con una disposizione interna derivata dall’automotive, ma esiste anche la versione aperta: cabriolet. L’utilizzo è chiaramente ludico/turistico ma anche come taxi d’acqua.

Per soddisfare le esigenze di mobilità urbana è in fase di test il modello SmartBubble, più spazioso che potrà accogliere fino a 12 passeggeri, pensiamo ai taxi veneziani.

Debutto con il primo servizio navetta sul lago

Dall’azienda sottolineano “Lanciamo una prima operazione commerciale sul lago di Annecy dopo diversi anni di sviluppo e l’ottenimento delle certificazioni essenziali per la navigazione“.

Si parte con otto crociere al giorno tra Annecy e Veyrier-du-lac per un periodo di due mesi. Si è partiti il 1° luglio e si andrà avanti fino al 31 agosto. L’iniziativa, secondo le stime dell’azienda, dovrebbe far risparmiare 100 tonnellate di emissioni di CO2 sul lago rispetto alle tradizionali imbarcazioni termiche.

“Con questo nuovo servizio navetta a zero emissioni, vogliamo offrire agli utenti della linea e ai residenti soluzioni per il futuro. per alleviare la congestione sulle rive del lago, e su scala più ampia, per rendere il trasporto marittimo più sostenibile”. Parole di Virginie Seurat, CEO di SeaBubbles.

Come fare l’esperienza con SeaBubbles?

Volete provare la navigazione elettrica a bordo di SeaBubbles? È possibile, basta prenotare in anticipo sul sito web del produttore (qui il link) arrivare sul pontile 10 minuti prima dell’orario di partenza. E si paga. Il prezzo è di 9 euro per gli adulti e 4 per i bambini dai 2 ai 12 anni (gratis per i bambini sotto i 2 anni).

