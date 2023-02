Sulla Senna boom di barche elettrificate, in Italia poco o nulla

La Senna sta diventando sempre più elettrica: sono 40 i progetti di conversione alla batteria di barche inquinanti. Un retrofit di ampie proporzioni per contribuire anche ad una Parigi più green per i Giochi Olimpici del 2024.

Una capitale in transizione energetica, anche sull’acqua

Il progetto di Parigi green della sindaca Anne Hidalgo si declina anche in acqua. L’Afbe, l’associazione dei produttori di barche elettriche francese, ha svelato che sono 40 i progetti in corso per il passaggio alla propulsione elettrica. “A Parigi il retrofit è considerato una vera e propria leva per decarbonizzare le barche che navigano sulla Senna. Sono in corso una quarantina di progetti per le Olimpiadi“.

Obiettivo 200 barche in elettrico

L’obiettivo, come abbiamo scritto qui, annunciato nel 2019 era più ambizioso: 200 barche elettrificate. Il traguardo è tutto da raggiungere, ma si parte da una base consistente.

Interessanti e rilevanti gli effetti sulla qualità dell’aria dalla decarbonizzazione del traffico fluviale visto che le barche che navigano sulla Senna accolgono ben 8 milioni di passeggeri l’anno. La scelta a emissioni zero ha convinto anche un mito della cucina francese e internazionale: lo chef Alain Ducasse che ha aperto anche il ristorante che naviga in elettrico (leggi).

L’ultima arrivata è Cahemire

Sempre da Afbe ci fanno sapere dell’ultima barca convertita all’elettrico: Cahemire. Una piccola imbarcazione da 22 metri capace di trasportare 30 persone gestita da Paris Yachts (fa parte di Sodexo Live!, ramo eventi dell’omonima società di ristorazione collettiva). Un progetto di 4 anni con un investimento da un milione di euro.

Vediamo più nel dettaglio il suo caso per capire i benefici ambientali: “Prima di questa trasformazione i motori diesel consumavano tra i 75 e i 100 litri di gasolio a crociera. Ora la barca è composta da due motori alimentati da un pacco batteria con capacità da 240 kWh (sei batterie da 40 kWh). L’autonomia è di 5/5,30 ore“. Questi i dati forniti da Sylfried Cartier, responsabile della navigazione della compagnia che ha inaugurato le crociere a emissioni zero dal mese di genanio.

Fanno sapere dall compagnia che, oltre il risparmio sull’uso degli idrocarburi e le conseguenti emissioni inquinanti, viene garantita un’ottima esperienza grazie a meno rumore, puzza, vibrazioni e più facilità nelle manovre. Tutti elementi importanti visto che la compagnia offre a bordo una ristorazione di qualità e la visione delle bellezze artistiche parigine.

E in Italia? Poco o niente

Se a Parigi si lavora su quaranta barche – ma ci sono anche le società di noleggio con le piccole imbarcazioni elettriche – in Italia il turismo e il trasporto acqueo elettrico è quasi all’anno zero.

Nella prima stesura del Pnrr era previsto un intervento da 300 milioni per lanciare il trasporto su barche elettriche sul Tevere (leggi) e contribuire a decongestionare i flussi turistici nella Capitale. Non se ne farà niente. A Torino pure i canottieri riescono a imporre il loro no alle barche elettriche (leggi). Per non parlare di Venezia dove sul trasporto pubblico si investe solo sull’ibrido e non esiste neanche la volontà di sperimentare almeno una linea a emissioni zero. Eppure si naviga elettrico a Berlino e nella gran parte delle città tedesche, a Praga, a Lisbona per non parlare dei laghi svizzeri e austriaci e dei traghetti (anche grandi) della Scandinavia. Come per le auto elettriche l’Italia resta fanalino di coda in Europa.

