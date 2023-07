Roadmap Europa 2035: più ricariche HPC (e si paga col Bancomat)

Ricariche HPC e idrogeno su tutte le principali strade

-Ricarica auto. Le stazioni di ricarica elettrica per le auto con una potenza minima di 400 kW (ricariche HPC) dovranno essere installate almeno ogni 60 km lungo i percorsi principali della rete TEN-T entro il 2026, con la potenza della rete che aumenterà a 600 kW entro il 2028. l’infrastruttura di ricarica per autovetture e furgoni deve crescere allo stesso ritmo della diffusione dei veicoli.

Per ciascuna autovettura elettrica a batteria immatricolata in uno Stato membro deve essere messa a disposizione una potenza di uscita di 1,3 kW nell’infrastruttura di ricarica accessibile al pubblico.

-Ricarica camion e autobus. Per camion e autobus le stazioni di ricarica devono essere fornite almeno ogni 120 km. Queste stazioni dovrebbero essere installate su metà delle strade principali dell’UE entro il 2028 e con una potenza da 1400 kW a 2800 kW a seconda della strada. Le stazioni di ricarica devono inoltre essere installate in aree di parcheggio sicure per la ricarica notturna e all’interno dei nodi urbani per i veicoli addetti alle consegne.

-Rifornimento idrogeno. In tutta Europa dovranno esserci stazioni di rifornimento di idrogeno lungo la rete centrale TEN-T almeno ogni 200 km entro il 2031. Le stazioni devono essere in grado di servire sia autovetture che furgoni in tutti i nodi urbani er consentire ai veicoli ad idrogeno di viaggiare senza limitazioni in tutte l’Unione europea.

Ricariche HPC trasparenti, senza abbonamenti e confini

Gli utenti di veicoli a carburanti alternativi dovranno poter pagare agevolmente presso i punti di ricarica (con carte di pagamento o dispositivi contactless e senza necessità di abbonamento).

Il prezzo di questi “carburanti” dovrà essere trasparente e visualizzato per kWh, kg o al minuto/sessione.

Il Parlamento ha stabilito che la Commissione dovrà istituire un “database” dell’UE sui carburanti alternativi entro il 2027 per fornire ai consumatori informazioni sulla disponibilità, i tempi di attesa o il prezzo nelle diverse stazioni.

La decarbonizzazione arriva anche in mare

Nuove norme anche per i carburanti marittimi più puliti. Le navi dovranno ridurre gradualmente le emissioni di gas serra (GHG) nell’utilizzo di energia. Si parte dal 2025 con un taglio del 2% rispetto al livello del 2020, per toccare l’80% dal 2050.

Questo riguarda le navi di stazza lorda superiore a 5000 tonnellate, che sono responsabili del 90% delle emissioni di CO2 nel settore nautico, e a tutta l’energia utilizzata a bordo nei o tra i porti dell’UE, nonché al 50% dell’energia utilizzata nei viaggi in cui il il porto di partenza o di arrivo è al di fuori dell’UE o nelle regioni ultraperiferiche dell’UE.

Al fine di ridurre significativamente l’inquinamento atmosferico nei porti, a partire dal 2030 le navi portacontainer e le navi passeggeri saranno obbligate a utilizzare l’alimentazione a terra per tutte le esigenze di elettricità (il cosiddetto cold ironing) mentre sono ormeggiate in banchina nei principali porti dell’UE.

Il voto in Parlamento e le prossime tappe

Il relatore del Parlamento sull’infrastruttura per i combustibili alternativi Petar Vitanov (S&D, BG) ha commentato: «L’utilizzo di soluzioni energetiche più sostenibili nel settore dei trasporti contribuirà a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a creare nuovi lavori di qualità. Le nuove regole aiuteranno anche a implementare più infrastrutture di ricarica e a renderle facili da usare come le stazioni di servizio tradizionali».

Le nuove regole sull’infrastruttura per i combustibili alternativi sono state approvate con 514 voti favorevoli, 52 contrari e 74 astensioni, mentre le nuove regole sui combustibili marittimi sostenibili sono state sostenute da 555 voti favorevoli, 48 e 25 astensioni. Sono entrambe il frutto di un pre accordo raggiunto lo scorso marzo fra Parlamento, Consiglio e Commissione (leggi qui e qui). Ora passano al Consiglio per l’ultima ratifica. Si applicheranno a partire da sei mesi dopo la loro entrata in vigore e le norme sui combustibili marittimi sostenibili si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2025.

