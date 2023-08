Rifiuti in mare, c’è la barca cisterna elettrica

Rifiuti raccolti da una barca elettrica. Non è una novità. A Venezia c’è dal 2019 (leggi qui), da pochi mesi a La Spezia (leggi) e ci sono quelle specializzate in petrolio e plastica (leggi). Ma è interessante il caso della Baltic Workboats, lunga ben 42 metri.

Nave cisterna con 2mila kWh di batteria e autonomia da 8 ore. Costa 11 milioni. Entrerà in servizio in Lituania

Capace di coprire un turno di lavoro da otto ore. Questa la caratteristica fondamentale della barca che sarà varata nel 2025 da Baltic Workboats e Western Baltija Shipbuilding – fa parte di BLRT Grupp – ed entrerà in servizio nel porto di Klaipeda, in Lituania.

Prestazioni possibili grazie a 2mila kWh del pacco batteria che offre un’autonomia da 9 ore con una velocità di 8 nodi.

A che cosa serve questa nave? Vediamo cosa scrivono da Baltic Workboats: “Siamo lieti di annunciare che abbiamo firmato un contratto per la realizzazione di una nave cisterna per la raccolta rifiuti completamente elettrica per il porto di Klaipeda. La nave sarà costruita in collaborazione con BLRT Grupp“.

I dati del cantiere: “La nave sarà lunga 42 metri e larga 10 e dotata di un sistema di propulsione completamente elettrico che le permetterà di navigare a zero emissioni per 8 ore continuative senza ricarica. Ospiterà fino a 400 metri cubi di rifiuti liquidi Il valore contrattuale è di circa 11 milioni“.

Funzioni di navigazione e operative autonome

Elettrica ma anche con funzioni autonome: “Inoltre la nave sarà equipaggiata con dispositivi e tecnologie di automazione per supportare il suo funzionamento efficiente da parte di un equipaggio di tre membri, garantendo al contempo il consumo energetico e l’ottimizzazione del profilo operativo“. In altri termini sarà facilmente manovrabile e con consumi tenuti sempre sotto osservazione.

Questo il cronoprogramma dei lavori: “Una volta che Western Baltic Engineering, consociata di BLRT Grupp, avrà sviluppato il progetto dettagliato, Western Baltija Shipbuilding costruirà lo scafo e installerà la maggior parte dei sistemi ausiliari. Baltic Workboats progetterà e installerà la soluzione di propulsione elettrica, compresi i pacchi batteria con sistema di gestione dell’alimentazione, i sistemi di navigazione e automazione e completerà l’allestimento delle aree interne”.

“In passato abbiamo costruito traghetti ibridi ed elettrici e pattugliatori e siamo entusiasti di costruire la nostra prima nave cisterna con propulsione completamente elettrica“, ha commentato Rimo Timm, responsabile vendite di Baltic Workboats. “Il nostro cantiere è lieto di far parte di un consorzio con Baltic Workboats per costruire, verniciare ed equipaggiare una nave per la raccolta dei rifiuti che contribuirà a ridurre l’impatto ambientale nelle acque portuali in cui operano le filiali di BLRT Grupp” . Parole di Ilja Andrusenko, responsabile del marketing a Western Baltija Shipbuilding.

La nave cisterna sarà attrezzata per raccogliere e trattare i rifiuti e l’acqua piovana, e qualsiasi ulteriore rifiuto proveniente dalle navi in ​​arrivo al porto di Klaipėda che sarà trasportato agli impianti di trattamento a terra. Funzionerà 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La consegna è prevista per l’estate del 2025.

