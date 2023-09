Quant’è difficile provare una VW ID. Ma Fratelli Giacomel…

Quant’è difficile provare una VW ID, scrive Luca che ha inutilmente tentato di effettuare un test drive presso un concessionario, venendo però snobbato. Inviate i vostri quesiti a info@vaielettrico.it.

Nessuna elettrica in salone, è mai possibile?

“V “V

Innanzitutto vorrei precisare che sono un conducente di auto termica Diesel per la precisione, e ho una Peugeot 2008 del 2020 di cui sono soddisfattissimo. Ma mi piacciono tantissimo le auto elettriche e la mia prossima sarà un’auto elettrica.

Qualche giorno fa mia cognata doveva ritirare la sua nuova Volkswagen C-Cross e mi ha chiesto se potevo accompagnarla. Io sperando di provare una VW ID non me lo sono fatto dire due volte. orrei raccontare una mia esperienza.Innanzitutto vorrei precisare che sono un conducente di auto termica Diesel per la precisione, e ho una Peugeot 2008 del 2020 di cui sono soddisfattissimo. Ma mie la mia prossima sarà un’auto elettrica.Qualche giorno fa mia cognata doveva ritirare la sua nuova Volkswagen C-Cross e mi ha chiesto se potevo accompagnarla. Ionon me lo sono fatto dire due volte.

Arrivato in concessionaria, mentre lei sbrigava le sue pratiche io chiedo se fosse possibile provare una ID, ma la mia richiesta non riceve risposta.

Mi faccio un giro sia nello show-room che fuori ovunque e non ne ho trovato neanche la puzza…

Al momento dei saluti faccio notare al venditore quanto sopra e senza battere ciglio mi risponde “Che ci devi fare con una elettrica?”

Dopo una mia risposta a tono il signore mi diceva di avere una ID4 ma che al momento era fuori, concessa ad un cliente, e che se fossi tornato mi avrebbe fatto fare la prova fino a vendermela….

Io posso capire che magari non vendi una ID a settimana, ma avere nello show-room una Q8 due Q3 una Q5 una Taigo ed un C-Cross più altri suv audi e Volkswagen nella parte retrostante e non avere neanche un accenno di auto elettrica in concessionaria significa o che non le conosci o non sei capace a venderle o più semplicemente tutti e due i motivi.

Questo mio resoconto è il perché chi cerca auto elettriche in Italia ha quasi un solo concessionario a cui rivolgersi TESLA oppure attendere “l’invasione” da parte dei giganti cinesi, quando invece basterebbe un po’ più di aggiornamento da parte dei venditori nelle concessionarie per avere delle trisposte chiare e precise sul mondo della mobilità elettrica „ . Luca

Concessionari a due volti: c’è anche chi ci crede

Risposta-E’ vero, Luca: noi stessi abbiamo ripetutamente denunciato ( E’ vero, Luca: noi stessi abbiamo ripetutamente denunciato ( qui qui per esempio) il disinteresse, spesso addirittura l’esplicita avversione, di concessionari e rivenditori di quasi tutti i brand per i loro stessi veicoli elettrici.

sono anche i casi virtuosi. Proprio oggi uno dei principali rivenditori del gruppo Volkswagen in Nord Italia, la Ma non bisogna generalizzare. Ci. Proprio oggi uno dei principali rivenditori del gruppo Volkswagen in Nord Italia, la Fratelli Giacomel , ha lanciato una nuova campagna di test drive per la rinnovata VW ID3.

Week end in nuova ID3 (24-25 prossimi) da Fratelli Giacomel

L’aveva già fatto anche in giugno proprio con l’ID 4. Ora, cliccando qui, ogni aspirante automobilista elettrico potrà prenotare una prova della vettura appena arrivata sul mercato.

VEDI IL VIDEO: Perchè la vuona VW ID3?

L’iniziativa Driving Days è in calendario per il week end 23-24 settembre presso le principali sedi del gruppo Fratelli Giacomel ad Assago (MI), Cava Manara (PV) e Vigevano (PV).