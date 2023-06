Prova le VW due giorni e vinci week-end alle terme

Prova una VW ID.4-ID.5 o ID.Buzz e vinci un week end alle QC Terme. È la proposta di Giacomel, uno dei più importanti concessionari del marchio tedesco.

Prova le VW ID.4-ID.5 o ID.Buzz per “sdoganare i tabù”

Non fidarti di quel che si dice (o che si legge in rete) delle auto elettriche, devi provarle per farti un’idea. E così Giacomel ha deciso di offrire la possibilità di farlo per un intero fine settimana con i tre modelli della gamma alta Volkswagen. Mettendo anche in palio, tra chi aderirà, un altro week-end, questa volta però non alla guida, ma nel relax di un hotel con centro termale. L’iniziativa si chiama “Recharge your weekend”, ed è presentata appunto come “il modo più efficace per sdoganare definitivamente i tabù che accompagnano la e-mobility“. Promettendo che le due giornate, all’insegna di test-drive, a cui si accompagnano momenti di formazione con esperti in materia, sfateranno molti falsi miti sulle vetture elettrificate. Spiegando i motivi per i quali “bisognerebbe preferire un’auto elettrica, come avviene la manutenzione in questa tipologia di auto e come funzionano i punti di ricarica“.

Dove e come partecipare: ecco le istruzioni

Prenotarsi è semplice: basta iscriversi sul format che compare sul sito di Fratelli Giacomel. Si verrà poi contattati per stabilire la data del test. L’azienda ha sede ad Assago (MI), con filiali in provincia di Pavia (San Martino Siccomario, Cava Manara e Vigevano), Lodi e Milano. Dei tre modelli in questione abbiamo parlato più volte su Vaielettrico. L’accoppiata ID.4-ID.5 è al secondo posto tra i modelli elettrici più venduti in Europa, con oltre 6.500 immatricolazioni al mese. Mentre l’ID.Buzz è la reinterpretazione in chiave moderna del mitico Pulmino Volkswagen, il Bulli. Oggetto anche di diversi video-test da parte del nostro Paolo Mariano. Provare queste tre VW elettriche con Giacomel può essere anche l’occasione per condividere le vostre impressioni sul nostro sito. Se poi vincete anche il week-end alle terme, beh, quello ve lo tenete per voi…