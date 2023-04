Ci provo a comprare un’elettrica, ma i venditori…

Ci provo a comprare un’auto elettrica, ma i venditori fanno quasi fatica a farmi un preventivo. È il racconta Marco, deluso dalle concessionarie. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Ci provo a comprare, ma con questo trattamento e certi prezzi come fai?

“Sto provando a comprare un’auto elettrica. Ma mi sto rendendo sempre più conto che i concessionari e le case automobilistiche stanno ostacolando la diffusione della mobilità elettrica. I concessionari che ho visitato fanno quasi fatica a farmi un preventivo, mi è addirittura capitato che non me lo abbiano stampato perché “tanto avevo capito“. L’ultimo concessionario, Renault, quando gli ho chiesto quale fosse lo sconto, mi ha risposto che la casa madre ha azzerato gli sconti sull’elettrico. Queste politiche mi sembrano imbarazzanti ed unite ai prezzi altissimi delle vetture elettriche rendono l’acquisto molto difficile“. Marco Milandri

Risposta. Non si può generalizzare, ci sono concessionari e concessionari. Recentemente abbiamo pubblicato l’esperienza di un lettore, Nicola, rimasto molto soddisfatto del trattamento ricevuto proprio in Renault. Però è vero che di fondo permane nei saloni di vendita un certo scetticismo di fondo nei confronti dell’elettrico. E i primi ad essere piuttosto freddi sono spesso gli stessi titolari delle concessionarie, come abbiamo verificato di persona durante il recente Forum Automotive. Il problema è che il passaggio alle auto a batterie non viene vissuto come una nuova opportunità, ma come un’imposizione dall’alto (l’Unione Europea). Quasi come un attentato alla libertà d’impresa. Venendo al caso specifico della Renault, l’impressione è che negli ultimi tempi la Casa francese stia spingendo più sull’ibrido che sull’elettrico. Pur essendo stata pioniera nelle auto a batterie. Modelli come Austral e Arkana si vendono di più (e sono più spinti in pubblicità) della Megane EV. E forse anche questo spiega la freddezza del venditore.