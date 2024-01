Niente Borsa per Ampere Renault, è un periodaccio

Niente Borsa per Ampere, è un periodaccio per tutta l’auto elettrica. La divisione EV di Renault rinuncia alla quotazione, prevista per la prima metà del 2024.

Niente Borsa per Ampere, il mercato non la premierebbe

Non sono passati neppure tre mesi dalla nascita ufficiale di Ampere, l’azienda nella quale il n.1 di Renault, Luca De Meo, ha concentrato tutte le attività nell’elettrico. E già c’è un inciampo importante: la quotazione in Borsa dello spin-off, valutato tra gli 8 e i 10 miliardi di euro, non si fa.

Le condizioni di mercato non consentono di “servire i migliori interessi del Gruppo Renault, dei suoi azionisti e di Ampere“, si legge in un comunicato. “Come già annunciato, il piano strategico del Gruppo Renault, Renaulution, è autofinanziato. E i risultati che saranno resi noti per il 2023 confermano la capacità del Gruppo di generare flussi di cassa sostenibili per finanziare il suo futuro (compreso lo sviluppo di Ampere). Nel corso degli ultimi semestri, il Gruppo Renault ha migliorato significativamente le sue prestazioni, raggiungendo livelli superiori alle aspettative iniziali. Offrendo al Gruppo maggiore flessibilità e tutta la libertà d’azione di cui ha bisogno“.

I progetti nell’elettrico sono confermati e auto-finanziati

Nei piani di De Meo, Ampere dovrebbe garantire al gruppo l’agilità e la capacità di innovare che evidentemente mancano alla casa madre. Rendendo l’elettrico “più democratico“, anzitutto in termini di prezzi, consentendo il gruppo francese di competere con chi attualmente sta dettando legge. Ovvero Tesla e i costruttori cinesi, con BYD in testa.

Un primo banco di prova di questa accelerazione si avrà con il lancio ufficiale della nuova Renault 5, previsto per fine febbraio. Un’auto che garantisce circa 400 km di autonomia, in linea con il modello che va a sostituire, la Zoe, ma con un prezzo di listino di circa 10 mila euro inferiore. Probabilmente ha giocato sulla decisione di Renault anche il periodaccio che la stessa Tesla sta vivendo alla Borsa di Wall Street. Ma De Meo insiste nell’assicurare che, Borsa o no, i piani di Ampere sono tutti confermati.