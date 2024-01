Più EV che auto a benzina nel 2023 in Olanda: la quota di mercato delle prime è salita al 30,8%, mentre le secondo sono scese al 30,4%. E il diesel? È all’1,1%…

Più EV che auto a benzina: quota delle elettriche salita al 30,8%

Più vai a Nord in Europa e più la quota di mercato delle auto elettriche cresce, nonostante si ritenga che i climi più freddi non siano i più adatti alle EV. La Germania ha chiuso il 2023 mantenendo anche a dicembre una quota del 22,6%. Ancora meglio ha fatto l’Olanda che, nel consuntivo dell’intero anno, ha superato per la prima volta il 30% di quota (aumento di 7,5 punti sul 2022). Ormai siamo a un’elettrica ogni tre auto vendute. Significativo anche il crollo delle vendite di auto a gasolio, ridotte ormai a una quota residuale e destinate a un piccolo numero di flotte aziendali. Se si considerano anche le auto ibride e ibride plug-in, ecco poi che la quota complessiva delle auto elettrificate arriva al 67,9%. La differenza con l’Italia è abissale: da noi le elettriche nel 2023 hanno rappresentato il 4,2% del mercato e il diesel mantiene saldamente il 17,8%.

Le auto a batterie sbancano nel Paese delle bici

Altro dato significativo: l’auto più venduta in assoluto è stata un’elettrica, la solita Tesla Model Y. Nella graduatoria delle EV, invece, il SUV di Elon Musk con 13.758 pezzi precede Volvo XC40 (6.342), Peugeot e-208 (5.584), Tesla Model 3 (5.058 e Skoda Enyaq (4.715). Che cosa ha portato a un’affermazione così clamorosa delle elettriche? Sicuramente pesano le sovvenzioni e gli incentivi fiscali e anche un reddito pro-capite decisamente più alto di quello italiano, con un maggior potere di acquisto. I grandi noleggiatori, come Leaseplan e Sixt, hanno poi spinto fortemente le auto a emissioni zero. Ma non va trascurata anche la coscienza ecologica di un Paese che, nelle grandi città come Amsterdam come nelle campagne, ha fatto della bicicletta il mezzo di locomozione più diffuso.