Renault Ampere: EV al prezzo del benzina dal 2027

Renault Ampere promette: dal 2027-28 pareggio nel prezzo delle elettriche rispetto alle auto a benzina. Questo grazie a una riduzione dei costi del 40%. Svelato il prezzo della R5, in arrivo nel 2024: 25 mila euro meno incentivi.

Renault Ampere: gamma di sette elettriche e costi giù del 40%

Ampere non è il nome di un nuovo modello: è un’azienda nell’azienda, nata il 1° novembre dallo scorporo di tutte le attività Renault nella mobilità elettrica in Europa. Non solo auto: anche software, componente fondamentale (ne sa qualcosa Volkswagen) per il successo di veicoli che sono ormai “computer con le ruote”. La nuova società ha 11.000 dipendenti, di cui il 35% sono ingegneri. Prevede di avere una gamma di sette modelli entro il 2031: Mégane E-Tech, Scénic E-Tech, Renault 5, Renault 4, “Legend” più altri due veicoli. Ma l’obiettivo più importante è quello accennato sopra: “Raggiungere la parità di prezzo tra veicoli elettrici e termici prima dei competitor. Grazie alla roadmap che prevede una riduzione dei costi del 40% entro il 2027/2028, auto per auto“. È un traguardo che Renault si era prefissato per la metà del decennio, ma che viene spostato più avanti nel tempo a causa dei costi delle materie prime per le batterie. E dell’evoluzione tecnologica meno rapida del previsto nelle batterie stesse.

Ecco le tre mosse con cui conta di arrivarci

Il pareggio nei prezzi tra elettriche e termiche metterebbe fine alle tante polemiche che accompagnano nei vari mercati (Italia compresa) la concessione degli incentivi. E, anzi, darebbe alle elettriche un vantaggio in termini di convenienza, dato che sono ritenute meno costose per quel che riguarda costi di manutenzione e consumi. Ma ecco a grandi linee i risparmi che Ampere conta di realizzare per centrare il pareggio.

Motorizzazione elettrica (batteria e motore elettrico) : Riduzione del 50% del costo della batteria per veicolo a parità di autonomia Riduzione del 25% del costo del motore elettrico per veicolo

: Veicolo (piattaforma e carrozzeria): Riduzione del 25% del costo della piattaforma per veicolo Riduzione del 15% del costo della carrozzeria per veicolo

Eccellenza operativa con riduzione del 50% dei costi logistici e di produzione.

Renault Ampere: la R5 costerà 25 mila euro, la Legend sotto i 20 mila

Scénic E-Tech – Sarà sul mercato all’inizio del 2024, con prezzi da circa 40.000 euro. Prodottta con il 95% di materiali riciclabili, avrà fino a 625 km di autonomia e un TCO (costo totale tra acquisto e mantenimento) già pari a quello dei veicoli ibridi.

Sarà sul mercato all’inizio del 2024, con prezzi da circa 40.000 euro. Prodottta con il 95% di materiali riciclabili, avrà fino a 625 km di autonomia e un TCO (costo totale tra acquisto e mantenimento) già pari a quello dei veicoli ibridi. Renault 5 – Sarà svelata nel primo trimestre del 2024, con un’autonomia fino a 400 Km e un prezzo di ingresso di circa 25.000 euro. Sarà dotata dell’avatar Reno, copilota virtuale nato dall’intelligenza artificiale.

Sarà svelata nel primo trimestre del 2024, con un’autonomia fino a 400 Km e un prezzo di ingresso di circa 25.000 euro. Sarà dotata dell’avatar Reno, copilota virtuale nato dall’intelligenza artificiale. Renault 4 – Rivisitazione di un modello mitico, sarà lanciata nel 2025, sulla piattaforma AmpR Small e il sistema di infotainment della R5.

Rivisitazione di un modello mitico, sarà lanciata nel 2025, sulla piattaforma AmpR Small e il sistema di infotainment della R5. “Legend” – sarà un veicolo urbano con consumi record, 10 kWh/100km. E riduzione del 75% delle emissioni di CO₂ rispetto alla media dei veicoli termici nell’arco del ciclo di vita. Costerà meno di 20.000 euro (incentivi esclusi), o di 100 euro al mese