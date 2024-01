Quanto è piccola in Europa l’Italia elettrica. I dati finali del 2023 ci dice quanto sia insignificante il nostro mercato e quanto invece pesino gli altri tre grandi.

Quanto è piccola…/ Quota di un quarto rispetto a Francia, GB e Germania

L’anno che ci siamo lasciati alle spalle ha confermato quanto sia marginale l’Italia nell’elettrico. La quota di mercato è un quarto di quella dei mercati con cui ci siamo sempre confrontati. Per non parlare di Paesi come l’Olanda in cui le EV sono addirittura sopra al 30%. E non basta per giustificare questo scarto il fatto che le EV costino di più e da queste parti il potere d’acquisto delle famiglie è più basso. Pesa anche questo, certo, ma pesa soprattutto una resistenza al nuovo che avanza, alimentata da gran parte delle politica e dei media. E che trova sui social un’interessata (per non dire proprio prezzolata) cassa di risonanza. Ma veniamo ai numeri. La Germania è di gran lunga la prima piazza anche per l’elettrico, con 542.219 auto vendute e una quota di mercato del 18,4%. Seguono il Regno Unito con 314.687 (16,5%) e la Francia (298.522). L’Italia è lontana, ferma a 66.679 immatricolazioni, con un misero 4,2% di quota.

La Tesla con Model Y spadroneggia ovunque

E il 2024 come andrà?Impossibile fare previsioni per l’anno appena iniziato: in Francia e Germania pesa la revisione degli incentivi (azzerati nel mercato tedesco). Solo in Italia, come al solito, ancora non si sa dove si andrà a parare (il ministro Adolfo Urso darà un primo annuncio solo il 1° febbraio). Una sola cosa unisce il nostro agli altri grandi mercati: il dominio assoluto della Tesla Model Y, anche se chiaramente con numeri di vendita da noi ben più contenuti. Il Suv di Elon Musk ha stracciato tutta la concorrenza ovunque, con numeri che non sono più da nicchia di mercato. Parliamo di 37.127 immatricolazioni in Francia, 35.899 nel Regno Unito e 8.587 in Italia. Della Germania per ora è stato reso noto solo il dato cumulato della marca Tesla, 63.685 immatricolazioni. Ma anche lì il dominio del Suv americano (ma costruito a un passo da Berlino) è fuori discussione.