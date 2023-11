Meglio GPL o ibrida che elettrica: due lettori, Vincenzo o Michele, pensano che non ci sia convenienza, neppure ecologica, nel passare a una EV. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Meglio GPL o ibrida (1) “Ci sono 14 mila euro di differenza…”

“Il costo di una Dacia Duster GPL è di 21.000 euro. Un’uto elettrica circa 35.000 euro. Differenza 14.000 euro. Pieno gpl 50 litri per 0,70 euro, spesa 35 euro. Km con un pieno tra i 550 e 600...Quindi vuol dire che con 14.000 euro si riusciranno a percorrere circa 200.000 km. 14.000 /35 corrispondono a 400 pieni. Tenendo conto che dopo cinque anni un auto elettrica non vale quasi piu niente, che in caso d incidente il costo riparazione sarà spesso superiore al valore dell auto….Che per fare una ricarica occorrono almeno 15 minuti, pari ad un costo del tempo circa 10 euro. Ed altro….Perche dovrei comprare un’ auto elettrica? Non ditemi per ecologia...Quanto inquinamento si crea per costruire un’auto elettrica? E lo smaltimento di tutte le parti elettriche?“. Vincenzo Forlano

Meglio GPL o ibrida (2) Con le EV vantaggi solo a medio termine, non è un po’ presto?

“H o letto l’articolo sui 5 ostacoli alla diffusione dell’auto elettrica e sono pienamente d’accordo. Ma sul punto 2, ovvero sul fatto che ci si concentri troppo sui costi iniziali avrei un osservazione da fare. Quando si acquista o si noleggia, spesso si dà un anticipo e, se non lo si fa, la rata è decisamente più alta. Spesso troppo pesante per lo stipendio di un italiano medio, che non cresce da trent’anni a dispetto dell’inflazione. Un italiano che non si sente sicuro nemmeno con un contratto a tempo indeterminato. I vantaggi con l’elettricità ci sono, ma si vedono di più sul medio termine. Meglio per ora ripiegare su un’ibrida o convertire una vecchia termica. Dovreste fare articoli anche sui retrofit elettrici. A mio parere la UE dovrebbe obbligare i costruttori a rendere ibride tutte le auto termiche. Che ne pensate? “. Michele Massaro o lettosuie sono pienamente d’accordo. Ma sul punto 2, ovvero sul fatto che ci si concentri troppo suiavrei un osservazione da fare. Quando si acquista o si noleggia, spessoe, se non lo si fa, la rata èSpesso troppo pesante per lo stipendio di un italiano medio, che non cresce da trent’anni a dispetto dell’inflazione. Un italiano che non si sente sicuro nemmeno con un contratto a tempo indeterminato. I vantaggi con l’elettricità ci sono, ma si vedono di piùMeglio per ora ripiegareDovreste fare articoli anche sui retrofit elettrici. A mio parere la UE dovrebbe obbligare i costruttori atutte le auto termiche. Che ne pensate?

La bufala delle EV che inquinano di più

Risposta. Il mondo è bello perché è vario. Ci sono anche persone che non vivono col tassametro in mano e ogni tanto si fermano per andare in bagno e mangiare qualcosa. Nel frattempo l’auto si ricarica e possono ripartire. E poi: bisogna smetterla con questa bufala dell’elettrico che inquina di più perché è molto impattante la produzione. Ci sono centinaia di sudi scientifici a dimostrare il contrario, realizzati dalla UE, dall’ICTT e da altri centri di ricerca. Se non ci crede, Vincenzo può leggere il fact-checking che La Repubblica ha fatto su quanto affermato dall’ex n.1 dell’Eni, Franco Bernabé. Dire che dopo 5 anni un’auto elettrica non vale più niente, poi, è una balla colossale: si guardi le quotazioni sui siti specializzati. Quanto all’opportunità di convertire all’elettrico le vecchie auto, al momento si tratta di una strada difficilmente praticabile. I costi sono alti e le procedure di ri-omologazione faticose. Diverso sarebbe se, come sta provando a fare la Renault in Francia, fossero le stesse Case auto a provvedere. . Il mondo è bello perché è vario. Ci sono anche persone che non vivono ce ogni tanto si fermano per andare in bagno e mangiare qualcosa. Nel frattempoe possono ripartire. E poi: bisogna smetterla con questa bufala dell’elettrico cheperché è molto impattante la produzione. Ci sono centinaia di sudi scientifici a dimostrare il contrario, realizzate da altri centri di ricerca. Se non ci crede, Vincenzo può leggereche La Repubblica ha fatto su quanto affermato dall’ex n.1 dell’Eni,. Dire che dopo 5 anni un’auto elettrica, poi, è una balla colossale: si guardi le quotazioni sui siti specializzati. Quanto all’opportunità di convertire all’elettrico le vecchie auto, al momento si tratta di una strada. I costi sono alti e le procedure di ri-omologazione faticose. Diverso sarebbe se, come sta provando a fare la, fossero le stesse Case auto a provvedere.