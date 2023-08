Le navi da crociera inquinano più di tutte le auto europee. E chi l’ha detto?

Le navi da crociera inquinano più di tutte le auto europee, quindi lo stop alle termiche nel 2035 darà solo un piccolissimo contributo all’ambiente. Ma quel che dice Adriano è palesemente falso. Inviate i quesiti a info@vaielettrico.it.

Bravo chi passa alle BEV, io non so se nel 2035 lo farò

“Non sono in possesso di una vettura elettrica (ho una piccola ibrida e una vettura diesel euro 6b). Ad oggi non saprei dire se nel 2035 ne acquisterò una. Chi desidera possedere una vettura elettrica è giusto che la compri. Darà il suo piccolo contributo a “migliorare” lo stato di salute del pianeta. Ora se volessimo parlare di inquinamento causato dai veicoli “stradali” di qualsiasi tipo, parleremo globalmente di valori molto modesti. Le “regine” dell’inquinamento atmosferico (anche marino, perché no) sono le navi da crociera.

Dalle elettriche un contributo piccolissimo all’ambiente

È stato calcolato che le 47 navi di un famosissimo gruppo, inquinano 10 volte di più (annualmente) dell’intero parco vetture circolante in Europa che è stimato in 260 milioni di veicoli. Per questo se vogliamo parlare di contributo finale (senza discutere del consumo delle batterie, del cambio e riciclo o dello stoccaggio delle stesse, etc… etc ..) del parco macchine “elettrico”, parleremo di qualcosa di infinitamente piccolo. Ho solamente citato 47 navi da crociera senza parlare del resto, aerei inclusi. Comunque apprezzo coloro che fanno la loro parte.„ Adriano Amatucci

Riveda i conti: le auto emettono cinque volte di più

Risposta- Ci permetta di dissentire, Adriano. Non sappiamo da dove abbia tratto il raffronto fra emissioni delle 47 navi da crociera ed emissioni del parco auto europeo. Forse dal rapporto Transport&Environment che parlava esclusivamente delle emissioni di ossidi di zolfo, che non sono gas serra bensì gas tossici. E si riferiva al raffronto fra emissioni in porto e numero di auto circolanti nelle città portuali. Ma se parlaimo di gas serra CO2 equivalenti responsabili dei cambiamenti climatici, possiamo fornirle dati ben diversi da fonte accreditata come l’Agenzia europea per l’ambiente. Come può vedere nel grafico qui sotto, l’insieme del trasporto marittimo contribuisce alle emissioni di gas serra europee per meno del 4%, contro il 20,5% dell’insieme degli veicoli su gomma. Idem dicasi per il trasporto aereo.

Nel complesso, quindi, il trasporto su strada ha contribuito per il 77% alle emissioni di tutto il settore dei trasporti.

Ma nei piani Ue ci sono anche navi e aerei

Questo spiega perchè l’Unione europea abbia preso di petto la decarbonizzazione dei veicoli con il ban alle auto e ai furgoni termici dal 2035 e misure rigorose anche sui mezzi da trasporto pesanti. Tuttavia il pacchetto “Fit for 55” prevede interventi drastici anche per ridurre le emissioni di navi e aerei. Per le navi in sosta nei porti, in particolare, si prevede che dal 2030 non possano più alimentarsi di energia alettrica generata dai motori di bordo a oli pesanti, bensì soltanto attraverso il cold ironing (collegamento con la rete elettrica a terra).

Ha ancora tempo per seguire il buon esempio

Appurato ciò, e ringraziandola per la magnanimità con cui ci consente, desiderandolo, di possedere un’auto elettrica, non capiamo cosa le impedisca di fare altrettanto. Apprezzare chi dà il suo piccolo contributo per l’ambiente e non imitarlo sembra un tantino incoerente. Ma al 2035 mancano ancora 11 anni e mezzo: continui a seguirci e forse cambierà idea, prima di esservi semplicemente costretto.

