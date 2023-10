Più rinnovabili e voli sostenibili: va in porto “Fit for 55”

Il tema più delicato riguarda i modi e i tempi obbligatori entro i quali ogni Paese dovrà ristrutturare il patrimonio edilizio privato e integrare obbligatoriamente in ogni edificio sistemi di produzione di energia solare. Le scadenze indicate sono il 2030 per rientrare in classe E e 2033 in classe D. da decidere anche come quesri interventi saranno incentivati.

Come per stop alle auto termiche, anche sulla Direttiva Case Green l’Italia è fra i Paesi più recalcitranti. Anche gli slogan sono praticamente gli stessi: «Provvedimento intriso di ideologia e fanatismo» lo definisce per esempio Confedilizia.

