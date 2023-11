I 5 difetti dell’auto elettrica secondo Paolo Mariano. O meglio: i 5 i principali ostacoli che rallentano questo mercato in Italia. Tra verità e falsi miti. Siamo su quote di mercato del 4%, l’Europa viaggia sul 15%, perché? Articolo + VIDEO.

I 5 difetti / Pochi modelli nei segmenti economici (1)

C’è poca disponibilità di modelli nei segmenti e nelle fasce di mercato più basse. Questa carenza si fa particolarmente sentire nelle city car e segmento B (quella della VW Polo), dove le opzioni sono ridotte. Questo influisce sulla percezione dell’accessibilità delle auto elettriche per l’italiano medio. Anche perché Inoltre, questi modelli tendono a presentare un prezzo d’acquisto superiore rispetto alle controparti a benzina (vedi il caso di 500 e Twingo). La maggioranza dei clienti tende a considerare principalmente il costo di acquisto iniziale, senza approfondire ulteriormente il calcolo del “Total Cost of Ownership,” che include tutti i costi di gestione a lungo termine. Eppure il prezzo più elevato di un’elettrica, anche se di soli 2-3.000 euro in più rispetto a un modello a combustione (al netto degli incentivi), spesso costituisce un deterrente. Impedendo di valutare i vantaggi complessivi dell’elettrico e frenandone la sua diffusione.

Autonomia: manca la consapevolezza delle performance delle EV (2)

La mancanza di consapevolezza sulla reale autonomia è un secondo ostacolo. Molte persone sottovalutano le performance delle auto elettriche e sovrastimano le loro esigenze di mobilità. Questo accade in parte perché non si riflette sulle effettive abitudini di guida e sulle opportunità di ricarica disponibili presso la propria abitazione o sul luogo di lavoro. Molte elettriche offrono una notevole autonomia, con molte berline di segmento C capaci di percorrere almeno 250 km anche in condizioni sfavorevoli. Inoltre, la ricarica rapida tramite stazioni ad alta potenza (HPC) consente di recuperare energia in tempi brevi. Ad esempio, considerando un tasso di ricarica di 2 kWh al minuto, è possibile ottenere una rifornimento di 20 kWh in soli 10 minuti, sufficienti per coprire circa 150 km.

Costi: percezione distorta delle spese di gestione (3)

La percezione distorta dei costi di gestione è un altro punto di discussione significativo nell’adozione delle EV. Molti conducenti di veicoli a combustione non sono a conoscenza del notevole vantaggio economico che le auto a batterie possono offrire. Le tariffe di ricarica casalinga, i prezzi degli abbonamenti e le agevolazioni fiscali contribuiscono a ridurre notevolmente i costi operativi. In generale, indipendentemente dalla categoria, dal segmento o dal prezzo dell’auto elettrica, i costi di gestione si attestano a circa il 50% di quelli di un veicolo a combustione. In alcuni casi, è possibile addirittura ridurre i costi di gestione a un terzo del loro equivalente per veicoli tradizionali. Queste cifre dimostrano chiaramente i vantaggi economici dell’elettrico, anche sela maggioranza dei potenziali clienti non ha idea.

Ricarica: confusione con il rifornimento tradizionale (4)

C’è una confusione diffusa tra i concetti di ricarica elettrica e di rifornimento tradizionale presso le stazioni di carburante. E chi non ha familiarità con le EV spesso immagina che, se acquistasse un veicolo a batterie, sarebbe obbligato a fare ricariche esclusivamente nelle colonnine pubbliche. Questa percezione scoraggia molte persone, che tendono a sopravvalutare la necessità di ricarica, sottovalutando invece disponibilità e diffusione dell’infrastruttura di ricarica pubblica. La realtà è diversa da questa percezione errata. Molti che guidano elettrico da anni non hanno mai avuto la necessità di ricaricare nelle infrastrutture pubbliche: possono farlo agevolmente a casa o sul luogo di lavoro. Questo crea disparità tra chi può accedere a una ricarica comoda e chi non dispone di questa opportunità. E questo sì è un ostacolo all’adozione delle auto elettriche.

Fake news: il maggior impatto delle notizie negative (5)

La diffusione di fake news online rappresenta una significativa sfida per l’adozione e diffusione delle auto elettriche. Le notizie negative legate alle auto elettriche tendono ad avere maggiore impatto e si diffondono rapidamente. Creando una percezione distorta. Ad esempio: alcune notizie enfatizzano rari incidenti di incendi che coinvolgono auto elettriche. Trascurando il fatto che i veicoli a combustione interna possono essere soggetti agli stessi incidenti. Questo tipo di copertura mediatica contribuisce alla disinformazione e alimenta l’idea erronea che le auto elettriche siano problematiche e poco convenienti.

I 5 difetti / Rimedi? Paolo suggerisce…

Morale della facola: Paolo suggerisce di sperimentare direttamente la guida di un’auto elettrica. Approfittando del fatto che spesso le concessionarie offrono la possibilità di testare questi veicoli per una settimana o due. Mai fidarsi del sentito dire. È inoltre importante un’adeguata documentazione preliminare, per evitare che aspettative distorte influenzino negativamente l’esperienza.