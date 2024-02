Le Iene e lo smog a Milano: poi dite se le auto non c’entrano…

Le Iene e lo smog a Milano: un bel servizio che documenta, oltre ogni ragionevole dubbio, le responsabilità dei veicoli termici nell’inquinamento del capoluogo lombardo (e di tutte le grandi città). Ce lo segnala Luigi. Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it

“N el servizio di ieri de Le Iene sullo smog a Milano realizzato da Matteo Viviani, si parla di inquinamento. Con alcuni dati interessanti: 1) la componente cancerogena di PM10 e PM2,5 è molto più alta negli scarichi delle auto che nei fumi delle caldaie 2) in zona B, con traffico limitato, i valori sono meno della metà delle zone limitrofe.

E gli effetti sulla salute: 1 milione di giornate di lavoro perse, 2800 euro di spesa sanitaria pro capite sempre per malattie legate all’inquinamento.

Questo per rispondere a chi dice che eliminare le auto termiche non cambierebbe niente.

Ci vediamo domani a Rimini „ . Luigi Solazzi

Quasi in contemporanea con l’ottimo servizio delle Iene che ci segnala Luigi è andata in onda su Rai 3 una puntata del formatOspite del conduttore, tra gli altri, anche un grandissimo amico di Vaielettrico come il professor