La velocità giusta in autostrada qual è? Franco affronta diversi viaggi lunghi con la sua Cupra Born e si (ci) chiede se val la pena stare sempre a 130. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

La velocità giusta in autostrada: il mio viaggio Como-San Benedetto

“Vacanze in elettrico con lunghe percorrenze in autostrada: meglio viaggiare ai 130-135 o guardare la velocità media? Alcuni giorni fa, disquisendo con i colleghi, spesso detrattori dei veicoli elettrici, si parlava di vacanze e viaggi medio- lunghi e dei tempi di percorrenza. Tutti bravi sulla carta. Tutti veloci e con auto che consumano pochissimo. In realtà sappiamo che non è così. Il traffico, i caselli autostradali e le soste in autogrill allungano di parecchio i tempi. Possiedo da un anno una Cupra Born 58 KWh. Ieri ho percorso la tratta Como-San Benedetto del Tronto con partenza alle 13. Circa 560 km di autostrada ad una media di 99 orari ed un tempo totale di poco inferiore a 7 ore dal centro di Como all’albergo in cui alloggio. La prima ora ho percorso 60 km causa ingorgo. Mi sono fermato a Secchia Ovest: dopo un’attesa di 20 minuti per colonnine occupate, ho caricato da 26 all’80% in mezz’ora. Altra fermata dopo due ore a Montefeltro (33 minuti dal 21 al 85%) arrivando a destinazione con il 30% e la colonnina in albergo“.

Val la pena andare sempre ai 130, consumando di più e ricaricando più spesso?

“ Consumo medio 17.3 kWh ogni 100 km. Circa 110 kWh consumati per un costo di circa 38,00 €. Ne ho spesi 43,00 di pedaggi. La simulazione con ABRP con velocità di punta a 130 ed a 120 km orari (la mia scelta) differivano di 5 minuti. Con punte di 130/135 orari avrei consumato consumato oltre i 20 KWh per 100 km, obbligandomi a soste più lunghe. Vale la pena correre e per consumare molto di più se non c’è una reale necessità? In conclusione sono molto soddisfatto. Certo si può e si deve ancora migliorare la capienza delle batterie e le infrastrutture di ricarica, tuttavia, ritengo che siamo a buon punto. Per quanto mi riguarda viaggiare in elettrico é decisamente meno stressante. Nei prossimi giorni mi aspettano altri 1500 km in giro per l’Italia. Vi dirò come è andata “ . Franco Cadringher

Risposta. la capillarità delle stazioni Free to X in autostrada ha reso i viaggi lunghi molto più agevoli. Le ricariche sono quasi sempre libere (Secchia, all’altezza di Modena Nord, è in assoluto la più utilizzata) e la ricarica richiede poco più di un passaggio al bar e alla toilette. Seconda considerazione: non c’è una velocità ideale, ognuno deve scegliere a seconda del tipo di auto (e quindi di consumi e autonomia) e della distanza. Nella pratica constatiamo che molti lettori si sono ormai indirizzati su velocità comprese tra 100 e 120, senza nessuna invidia per chi sfreccia ai 130 (e anche molto di più). Viaggi un po’ più lunghi, ma più riposanti e meno energivori. Ma è solo un parere… Due brevi considerazioni. La prima è che, come dimostra anche questo viaggio,delle stazioniin autostrada ha reso i viaggi lunghi molto più agevoli. Le ricariche sono quasi sempre libere (Secchia, all’altezza diè in assoluto la più utilizzata) e la ricarica richiede poco più di une alla toilette. Seconda considerazione:, ognuno deve scegliere a seconda del tipo di auto (e quindi di) e della distanza. Nella pratica constatiamo che molti lettori si sono ormai indirizzati su velocità comprese, senza nessuna invidia per chi sfreccia ai 130 (e anche molto di più). Viaggi un po’ più lunghi, ma. Ma è solo un parere…