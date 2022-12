Anche Fido preferisce l’auto elettrica al diesel. I cani sono più rilassati e tranquilli durante il viaggio, e al termine mostrano meno sintomi di stress. L’originale scoperta, per quel che conta, è merito della Lincoln University nel Regno Unito, in collaborazione con lo specialista automotive CarGurus. Lo studio si intitola “CarGurus Dogs and EVs” e l’ha pubblicato di recente una rivista scientifica internazionale.

Meno stress e niente mal d’auto per i cani

CarGurus e l’Università di Lincoln hanno condotto lo studio di due giorni utilizzando 20 cani. Ogni cane è stato portato in due viaggi di 10 minuti, uno in un veicolo elettrico seguito dallo stesso percorso in un veicolo diesel, prima che una serie di osservazioni scientifiche e misurazioni biometriche analizzassero la risposta del cane.

Lo studio è stato coordinato dal dottor Daniel Mills, professore di medicina comportamentale veterinaria. «I nostri risultati mostrano chiaramente che i cani sembrano essere più rilassati nei veicoli elettrici, in particolare quando si osservano tratti comportamentali come l’irrequietezza» ha commentato Mills. «Inoltre, una rivelazione interessante e in qualche modo involontaria dello studio è venuta dai cani che abbiamo identificato come affetti da potenziali sintomi associati al mal d’auto». Lo dimostrano i cambiamenti nel comportamento e una riduzione della frequenza cardiaca fino al 30% quando viaggiano in auto elettrica anzichè diesel.