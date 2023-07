“Con Free to X in autostrada l’elettrica non ha più limiti”

Con Free to X in autostrada non c’è più un viaggio impossibile in auto elettrica. Nemmeno a Sud, nella Puglia profonda, dove si è recato Massimo partendo da Bergamo. Ha percorso 2.400 km con la sua Tesla Model Y; ce li ha voluti raccontare a beneficio degli scettici.

Dedicato ai detrattori dell’auto elettrica

di Massimo Zazzera

“Per i detrattori dell’elettrico e per coloro che non credono che con una elettrica si possano fare lunghi viaggi, vorrei condividere con tutti i vostri lettori la mia esperienza della prima vacanza in auto elettrica con itinerario complessivo di circa 2400 km. Possiedo una Tesla Model Y RWD da febbraio di quest’anno, non sto qui a descrivere i tantissimi pregi e i (per ora) pochissimi difetti di quest’auto, si è detto e scritto tanto.

Ci tengo solo a sottolineare la comodità e l’elevata efficienza di quest’auto, oltre le mie più rosee aspettative e aspettavo di partire per le vacanze per verificarne e confermarne tutta la bontà di quest’auto fuori del normale.

Faccio alcune premesse: causa traffico, non ho potuto spingere oltre i 120 km/h (a prescindere dal fatto che la mia guida è comunque tranquilla), condizionatore comunque sempre acceso.

L’itinerario vacanza si è svolto dalla Lombardia alla Puglia, precisamente da Bergamo a Castellaneta Marina (TA). Il viaggio di andata si è svolto in due tappe, con pernottamento a Foggia dai familiari e ripartenza il giorno dopo„.

App Enel X Way e ricarica Free To X: una favola

“Prima tappa da 800 km con partenza da Bergamo. Prima sosta fisiologica e colazione a Modena – Secchia Ovest (193 km), arrivo con il 50% di batteria, ricarica al 100% alle HPC Free to X con abbonamento Enel X.

Seconda sosta a nell’area di servizio Piceno Est sulla A14 (dopo circa 320 km, tratto più lento causa traffico, arrivo con carica residua al 10%), ricarica al 100%, ripartenza per la provincia di Foggia (290 km, arrivato con ancora il 10% di ricarica residua).

Il giorno dopo, ripartenza per Taranto (200 km circa) non prima di aver effettuato una ricarica completa al SuC di Cerignola, giunto a destinazione a Castellaneta Marina con il 30% di ricarica residua.

Durante le due settimane di vacanza a Castellaneta ho potuto comodamente usufruire di una colonnina quick in AC di Enel X Way, vecchio tipo ma perfettamente funzionante, in pieno centro del paese, in posizione comodissima e sempre a mia completa disposizione„.

Troppo traffico per correre, consumi 154 Wh/km. Che ne dite?

“Al ritorno, stessa tratta autostradale, ripartenza da Castellaneta Marina con il 100%, prima sosta nell’area di servizio Torre Fantine Est (dopo 270 km circa), arrivato con residuo del 15%, ricarica completa e ripartenza. Seconda sosta all’area di servizio di Falconara (280 km circa) con stesso residuo del precedente, ricarica completa e ripartenza. Ultima sosta nell’area Secchia Est Modena, quindi arrivo a Bergamo con residuo del 45%.

Sicuramente sull’efficienza ha influito positivamente la velocità (max 110-120 km/h), di contro il condizionatore è stato sempre accesso, alla fine dei 2400 km il consumo medio sul paddone si è attestato sui 154 Wh/km.

Ho voluto riportare la mia esperienza per sottolineare che in autostrada si sta espandendo la rete Free to X, quasi tutte le aree di sosta che ho incrociato ne sono provviste e dove non ci sono ancora, ho visto comunque i cantieri per le nuove istallazioni. Anche la rete Supercharger di Tesla si sta espandendo verso sud, e tutto questo mi ha consentito di viaggiare senza patemi e ansia da ricarica.

Per cui, amici elettronauti, andiamo! Verso l’infinito e oltre„.

