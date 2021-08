Kit Vespa elettrica: due in Uk, uno in Germania, zero in Italia

Kit Vespa elettrica: si chiama Escoot il secondo prodotto in Gran Bretagna per la conversione in elettrico del mitico scooter. E la frustrazione in Italia aumenta…

L’Escoot arriva dopo il kit di Niall McCart (leggi qui) e quello del tedesco Thomas Rölle (leggi qui). Quello italiano di Motoveloci è pronto dal 2018 (leggi qui), ma chissà quando avrà il via libero dalla nostra burocrazia. Mentre in Francia, oltre ad avere la legge sul retrofit per le due ruote, concedono pure un contributo per la conversione.

Kit Vespa elettrica: da 9.300 euro per Escoot

Rispetto agli altri kit, questo è più caro, ben 7.999 sterline/9.300 euro. Rivolto, quindi, a una platea di amatori disposti a spendere un bella cifrata, visto che costa meno comprarsi la Vespa elettrica nuova. L’investimento è chiaramente emozionale e affettivo. dato che con la conversione elettrica la Vespa, secondo gli esperti, può (in teoria) perdere valore economico. Il protagonista di questa storia è Kit Lacey di eDub – società specializzato nella conversione di veicoli elettrici d’epoca (VW Golf Mk2 e Porsche 911 e tanti altri). Ha preparato il kit per la Vespa T5 elettrica. Nome nuovo: ESCOOT. E lo monta, sottolinea, con modifiche minime della carrozzeria.

Kit Vespa elettrica: autonomia 50/80 km, motore 4 kW

Non si va molto lontano con la Vespa T5 elettrica: 50/80 km (30 — 50 miglia). Così si legge nella scheda tecnica sul kit in vendita, che comprende: motore da 4 kW e batteria da 2,2 kWh. Il tempo di ricarica è annunciato in 5 ore, con una normale presa di casa. Bene il kit, ma se ti manca la Vespa T5? A eDub pensa anche a trovarla e realizzare il restauro. Se serve solo il kit questi i tempi e modi: “Inizia il tuo viaggio con un deposito di £ 1.000 (sterline). Consegna fine 2021“.

Le specifiche tecniche essenziali della conversione

Tutto bene, ottima notizia e complimenti a eDub per il lavoro di conversione ( hanno retrofitato anche il mitico Pulmino Vw. Mentre in Italia da quasi 4 anni (avete letto bene) si cerca di partorire una norma che anche su questo fronte renda finalmente europeo il nostro Paese.

