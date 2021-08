Il Kit della Vespa elettrica? Noi senza e ce lo “fregano” pure i tedeschi

Il kit della Vespa lo vendono in tutto il mondo, meno che in Italia. Nella patria del mito a due ruote la burocrazia blocca tutto: da noi non si può vendere, montare, utilizzare il motore elettrico sulla Vespa.

Teniamoci, quindi, smog, rumore e puzza per l’incapacità del Paese di approvare una norma in vigore in tantissimi altri Paesi. Abbiamo parlato del kit degli inglesi (leggi qui), oggi raccontiamo la storia di quello tedesco (a 2.999 euro).

Il kit della Vespa: stop da Consiglio di Stato

In Italia il kit, anzi retrokit, esiste dal 2018 a Rimini (leggi qui) dove un gruppo di ingegneri romagnoli ha sfornato il dispositivo, provato e riprovato e finito pure sul tavolo del Ministero dei trasporti. Nell’ultimo anno è stato redatto un decreto che ha superato pure l’esame europeo, in concreto nessuno degli altri Paesi europei ha fatto opposizione al testo, ma ha subito un nuovo stop in Italia. Il 18 maggio scorso il Consiglio di Stato ha chiesto delle modifiche: unico regolamento retrofit per tutti i veicoli, eliminare difformità tra il testo del 2015 e quello attuale più un’altra serie di considerazioni. C’è da aspettare ancora. In Francia il retrofit sulle due ruote è, invece, permesso da una legge dell’anno scorso (leggi qui) e ci sono pure gli incentivi. E ora sul mercato arrivano i tedeschi.

Il kit della Vespa in Germania certificato da TÜV

Si chiama Thomas Rölle l’imprenditore ed Evò la ditta che commercializza il kit. Tutto legale e certificato: “Il nostro kit per i modelli Vespa Smallframe è completamente certificato TÜV. Ciò significa che puoi registrare la conversione con esperti ufficialmente riconosciuti senza problemi“. Al contrario in Italia Alex Leardini di MotoVeloci non può completare il kit perché in mancanza di disposizioni normative non ha le specifiche da seguire e rispettare.

Thomas Rölle propone il kit sulla piattaforma Kickstarter dove ha raccolto 32.413 euro su 121mila richiesti (mancano 13 giorni alla fine della raccolta). Offre un kit composto da un motore da 4 kW e la batteria: “Non abbiamo fatto compromessi nel design della batteria da 48 V che può essere rimossa e caricata facilmente da qualsiasi presa domestica. Questa tecnologia può essere gestita in sicurezza anche da meccanici hobbisti“.

Rölle elenca i dati: “Batteria agli ioni di litio da 48 V 30Ah con oltre 1,5kWh di capacità. Il caricabatterie è da 230 V, peso da 9,5 kg, durata 800 cicli (50 km per ciclo) e dopo capacità al 80%“. La batteria fornita con il kit offre 50 km di autonomia (se ne possono montare 3) e ricarica al 70% in 1 ora e al 100% in 3.

I primi 99 kit tedeschi, a 2999 euro

Thomas Rölle offre il “Prima Edizione” (scritto in italiano), limitato a 99 kit sulla piattaforma di crowdfunding. Quanto costa? Siamo a 2.999 euro, per l’Italia si sale a 3.133 euro con le spese di spedizione. Poi si passerà alla produzione di serie e probabilmente si venderà in diversi Paesi europei come si legge nel sito: “Il marchio évoRetrofit fa parte di Évolution Synergétique Holding con filiali in Germania, Francia e Spagna“. Per saperne di più e conoscere tutti i modelli che si possono convertire in elettrico si può consultare il sito (link).

