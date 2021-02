In Francia con il retrofit si possono ottenere fino a 12.500 euro d’incentivo per convertire in elettrico la propria auto o furgone. Se in Italia non si sa ancora se, come e quando arriveranno i 3500 euro di sostegno del Decreto Agosto oltralpe lo Stato ha approvato un buono da 5 mila euro, ma in alcune regioni francesi sono stati approvati ulteriori incentivi cumulabili che possono permettere di arrivare a 12 mila euro di aiuto pubblico per convertire il proprio veicolo termico in elettrico.

Incentivi soprattutto per le aziende e i mezzi di lavoro

Le condizioni sono molto diverse da regione a regione e sono indirizzate soprattutto ad aziende, operatori turistici ma ci sono anche per professionisti e cittadini. Un buon pacchetto di sostegni in un Paese che solo ad aprile 2020 ha approvato la legge sul retrofit e ci ha superato. Sono numerose le officine che promettono la conversione in pochi giorni. Rispetto all’Italia è possibile il retrofit anche sulle moto, a disposizione un incentivo statale, che nel nostro Paese è ancora in via di definizione e approvazione. Siamo indietro.

A Grenoble l’incentivo arriva fino a 12.500 euro

La regione Grenoble-Alpes Métropole è l’ente locale che ha più scommesso sul retrofit. Per i cittadini il sostegno è indicizzato al reddito del nucleo familiare fiscale e può raggiungere i 7.200 euro, a seconda del peso del veicolo e del reddito fiscale di riferimento. Per i professionisti la sovvenzione va da 4.000 a 6.000 euro, vista la cumulabilità con gli incentivi statali l’aiuto totale può raggiungere gli 11.000 euro quando si trasforma un veicolo commerciale da 2,5 tonnellate.

In Provenza aiuti soprattutto per le imprese

Sono sostanziosi gli incentivi anche della Regione Provence Alpes Côte d’Azur ma sono destinati alle imprese e agli enti locali. La dimensione varia a seconda della dimensione: si arriva ai 7500 euro quando si superano le 7 tonnellate del veicolo da convertire. Sommandoli ai 5 mila statali si arriva a 12.500 euro. Più generosi e meno selettivi gli incentivi nella Regione Ile-de-France dove al massimo si arriva a 2500 euro per un totale di 7.500 con l’aiuto statale. La misura è riservata ad aziende con meno di 50 dipendenti e con un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di euro.

E l’Italia resta indietro

Il monitoraggio sulla Francia mette in evidenza come in meno di 12 mesi oltralpe si è sviluppata una estesa rete di operatori specializzati nel retrofit. Come dimostrano gli incentivi indirizzati alle imprese e ai mezzi di lavoro emerge un investimento per rendere pulito il trasporto merci e la mobilità aziendale grazie ai furgoni convertiti in elettrico. In Italia oltre alcuni mezzi turistici (leggi qui ) o della piccola ristorazione vede il settore sbilanciato in particolare su auto d’epoca. Investimenti che possiamo definire tipo emotivo, ma per l’impatto ecologico sono più interessanti i furgoni che si usano quotidianamente.

