Londra ci frega il kit per elettrificare la Vespa

Londra ci frega il kit per convertire la Vespa in elettrico. Gli inglesi sventolano la bandiera del “prima noi”, anche se al dispositivo ci sono arrivati prima degli imprenditori riminesi. Non è un furto, ma la solita burocrazia italiana e l’incapacità politica di risolvere semplici problemi normativi. Così si è lasciato in un limbo improduttivo questa innovazione.

Su Vaielettrico.it da ben tre anni (leggi) parliamo e presentiamo il retrokit realizzato a Rimini da giovani ingegneri romagnoli. Abbiamo visto la Vespa convertita su strada e funziona e non mancano le richieste dei clienti. Tutto è pronto per la commercializzazione, ma manca la norma che rimandano da tempo (leggi). Uno spreco intellettuale, economico, ecologico mentre a Londra vendono il kit in tutto il mondo per convertire in elettrico Vespa e pure la Lambretta.

Roma dorme, Londra produce

La frustrazione dei giovani ingegneri romagnoli, ma pure dell’artigiano Max Retano (leggi), si scontra con il successo di Niall McCart. Irlandese innamorato del design motoristico italiano che ha scoperto un’opportunità nelle limitazioni ai mezzi inquinanti. A Londra come a Milano, a Firenze o a Bologna – dove esistono piani per la decarbonizzazione del centro storico – c’è la stretta progressiva ai motori termici. Volere o volare bisognerà convertire anche le due ruote.

Lo sa bene Niall che sta vendendo il kit retrofit in patria e all’estero. “Abbiamo iniziato in un capanno da giardino nel 2000 e siamo cresciuti oltre ogni aspettativa man mano che la scena degli scooter ha continuato a evolversi“. Scrive l’inventore nel suo sito Internet: “Quello che abbiamo creato nel nostro garage e showroom di 325 metri quadri a Walthamstow, East London, è l’officina completa per il restauro, la manutenzione e il servizio di scooter vintage di Vespa e Lambretta“.

Niall: “Il primo kit al mondo”, ma Rimini: “Siamo partiti prima noi”

Niall scrive: “Il primo KIT DI CONVERSIONE ELETTRICA al mondo per la nostra amata gamma di scooter elettrici e ciclomotori Niu classici, Vespa e Lambretta e anche i moderni scooter a benzina Royal Alloy dall’aspetto classico“. Già nel 2018 avevamo scritto del kit riminese. “Siamo partiti prima noi“, ci tiene a sottolineare Alex Leardini di Motoveloci. “Questo kit inglese non ha la certificazione elettromagnetica e non può essere utilizzato nell’Unione Europa“. Ma lo vendono in Gran Bretagna e negli USA e in altre parti del mondo. Una beffa per gli imprenditori riminesi, immobilizzati dalla imbalsamata burocrazia e politica italiana. “Il decreto che aspettiamo da tempo dovrebbe tornare presto e approvato dall’Unione europea. Finora non abbiamo potuto fare alcune certificazioni per non buttare via tempo e soldi. Prima dobbiamo sapere cosa chiede il decreto“. Quando arriverà…

Superati anche dai francesi, il kit inglese si auto installa

Sul fronte retrofit siamo stati superati pure dalla Francia che l’anno scorso (aprile 2020), ha approvato la legge per il retrofit comprendendo anche le moto. C’è pure un incentivo da 1000 euro. Noi stiamo qui ad aspettare mentre gli inglesi fanno affari con i miti della nostra storia motoristica e i francesi stanno creando una filiera. Merito degli incentivi per le auto e un finanziamento statale per realizzare un kit per gli autobus. “In Gran Bretagna si può anche anche montare un kit a casa e il corrispettivo della motorizzazione italiana approva dopo tutti i controlli. Noi dobbiamo spendere per diventare produttori certificati e poi il kit farlo installare da una officina certificata“. Un surplus di obblighi che fa aumentare tempi e costi. Per questo c’è chi, come il signor Fausto Golinelli, è andato fino in Germania per convertire la sua auto.

I Kit vengono venduti a 3900 euro

Lo snellimento burocratico inglese e degli altri Paesi permette di abbattere costi e, quindi, il prezzo finale. Nel sito Retrospective Scooters il Large Frame Vespa Conversion Kit si acquista a circa 3900 euro e comprende oltre il motore una batteria e altri elementi (qui i dettagli). Alcuni modelli di Vespa possono ospitare una batteria che offre quasi 190 chilometri di autonomia. E oltre la Vespa ci sono diversi kit per la Lambretta. E giustamente si mettono in evidenza i benefit delle due ruote convertite: “Non si pagano la tassa di circolazione e le tasse sulle emissioni. E si può circolare in città come Londra“. Facile anche la ricarica: “Basta estrarre la batteria quando arrivi a casa, portarla dentro e collegarla a una presa qualsiasi per ricaricarla“.

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —