Superati i 4-5 nodi Hydroflyer inizia a sollevarsi fuori dall’acqua e si vola. Via con le emozioni. La silenziosità e le prestazioni del motore elettrico rendono altamente immersiva l’esperienza di questo incrocio tra un hoverboard e un jet-sky. E’approdato in Italia grazie a Mako-h-Bike che dopo Manta5 (leggi qui) propone un’alternativa a zero emissioni per vivere il mare, il lago, il fiume.

In volo sì, ma in sicurezza

Le prestazioni sono alte ma nella progettazione di Hydroflyer si è stati attenti alla sicurezza e soprattutto la velocità si può controllare e impostare per permettere di volare sull’acqua sia ai professionisti che ai principianti.

La caratteristica principale rispetto alle moto d’acqua è l’impronta ecologica che permette di ridurre a zero l’inquinamento acustico, come dimostrano alcuni studi internazionali con la propulsione elettrica si registra un minore impatto sulla fauna ittica, ma anche quello atmosferico con zero emissioni locali.

Hydroflyer è decisamente più salutare per chi lo usa spesso, pensiamo agli addetti al noleggio, perché si evita di respirare i fumi dei motori termici convenzionali.

Lo scafo di hydroflyer permette di solcare l’acqua in due modalità: 1) sollevati sul foil 2) in appoggio costante sull’acqua come una normale imbarcazione. Entrambe a velocità sostenuta. Il vantaggio competitivo offerto dal foil permette di ridurre l’attrito con l’acqua durante la navigazione con la conseguenza di un forte calo dei consumi e si i annulla il fastidio derivante dall’impatto con le onde.

Come si usa?

La batteria si può caricare facendo ricorso all’energia pulita delle rinnovabili, e questo garantisce un importante beneficio per l’ambiente. Ma Hydroflyer è anche molto pratico e facile da usare rispetto ad altri efoil. E’ infatti dotato di un manubrio – a cui è collegato un controller WI-FI per la gestione della velocità – che assicura un maggior controllo della tavola elettrica spinta anche dal foil.

La velocità massima tocca i 45 km/h ovvero circa 24 nodi. A velocità di crociera l’autonomia è intorno a 2 ore e 30 miglia. E’ possibile fare sport, ma anche spostarsi lungo il lago in modo veloce, sicuro e a basso impatto ambientale.

Facile l’uso, facile la gestione. Il motore elettrico non richiede grande manutenzione e la batteria rimovibile si ricarica facilmente in circa due ore da presa domestica.

E’ pura planata

Claudio e Martina di Mako-h-Bike assicurano grandi emozioni, confermate da un rider che si è innamorato di Hydroflyer. Questa la sua descrizione: “Un incrocio tra un hoverboard, uno snowboard su neve e il volo, senza alcuna resistenza, dossi o shock. Solo pura planata“. E si vede bene in queste immagini messe a disposizione da Mako-h-Bike.

IL VIDEO

Hydroflyer è facile da smontare, viene poi riposto nella sua sacca, e soprattutto comodamente trasportabile. In questo modo si può utilizzare in più specchi d’acqua. Claudio e Martina lo stanno facendo conoscere nei laghi e nella costa italiana.

“E’ indicato per privati, per gli armatori di Yacht che lo possono usare negli spostamenti verso terra o nelle zone protette dove si può navigare solo in elettrico. Lo consigliamo anche per basi di noleggio come attività imprenditoriale“.

Per maggiori informazioni o per provarlo si può scrivere a makohbike@gmail.com o telefonare a +39 335 6288134. E saranno presenti a Electric Boat Show (qui le info).

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico-