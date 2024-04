A Laveno Mombello l’Electric Boat Show (7/9 giugno)

A Laveno Mombello l’approdo di Electric Boat Show, alla sua terza edizione nella cornice del Lago Maggiore. Appuntamento dal 7 al 9 Giugno 2024. Una edizione sempre tutta elettrica.

Salone rivolto ai professionisti del settore e per chi vuole conoscere la nautica elettrica

Il salone fieristico in questa edizione oltre al tema della mobilità elettrica su acqua registra una maggiore attenzione a quella su terra a 2 e 4 ruote “in quanto già parte integrante della

quotidianità dei porti e degli stabilimenti balneari e turistico ricettivi“.

Una novità della terza edizione a Laveno Mombello è la presenza di Engel & Völkers, brand del mondo immobiliare di pregio con la nuova divisione dedicata alle barche che offre nuove sinergie con la nautica

green.

Alla presenza degli operatori del settore si affianca un ricco programma di convegni e non mancherà l’ormai tradizionale appuntamento di Vaielettrico dedicato alle più recenti innovazioni di questo mondo.

L’innovazione elettrica di Laveno Mombello

La terza edizione di EBS – organizzata da Paeda e associati – è anche il frutto dell’incontro con l’amministrazione locale che ha investito sulla manifestazione. Abbiamo parlato con il sindaco di Laveno Mombello Luca Santagostino sulle prospettive sostenibili della località che si affaccia sul Lago Maggiore.

“Crediamo profondamente nella sostenibilità come elemento di promozione del territorio. Investiamo molto in questa dimensione con diversi progetti. Electric Boat Show si colloca all’interno di questo contesto. Il nostro ambiente naturale ha un valore turistico e tutelarlo è una nostra priorità”.

Perché puntare sulla mobilità elettrica in acqua? “Un settore ancora agli albori, ci sono poche realtà imprenditoriali e pochi natanti e noi vogliamo essere pionieri. L’evento è legato anche alla valorizzazione del turismo attivo, sportivo e sostenibile. Sempre nel nostro territorio, infatti, ospitiamo manifestazioni internazionali. Quest’anno il pre campionato e il prossimo il vero e proprio campionato del mondo di deltaplano, una disciplina molto consolidata da noi. Qui c’è una forte tradizione del volo libero, del parapendio e si è sviluppato moltissimo. Sono discipline a basso impatto ambientale”.

Dall’acqua alla strada ma sempre in elettrico: “Stiamo lavorando anche sulla mobilità elettrica a terra con alcuni progetti e ci saranno iniziative anche durante Electric Boat Show. Siamo un paese da 8500 abitanti ma si sale a oltre 12mila con i flussi turistici. Lavoriamo con Ferrovie Nord e Ferrovie dello Stato per una sinergia sempre con la logica del trasporto sostenibile”.

Diportismo ma anche trasporto pubblico locale e colonnine per le barche

C’è il tema del trasporto pubblico locale? “Si anche quello su acqua. Electric Boat Show è un’occasione anche per riflettere sullo sviluppo della navigazione sostenibile nel Lago Maggiore e promuovere la conversione energetica. Magari diventare pionieri e avere qui il primo battello elettrico. Inoltre vogliamo sostenere l’elettrificazione dei natanti. Per Electric Boat Show ci sarà una colonnina collocata da Acqua Superpower e un altra successivamente sarà sistemata nel porto antico austriaco“.

A Laveno Mombello la conversione elettrica delle barche storiche in legno

Sono tanti i tasselli di questo puzzle che vede anche un’interessante iniziativa basata sul retrofit. “Qui a Laveno Mombello è nata un’associazione, si chiama le Officine dell’Acqua che ha l’obiettivo di recuperare tutte le barche tradizionali in legno del lago Maggiore. In questa flotta ci sono due piccoli battelli storici. L’obiettivo è ristrutturarli, poi avviarli come imbarcazioni turistiche a zero emissioni con la propulsione elettrica. Si tratta di un battello storico che risale agli inizi del novecento che rivive con il servizio di noleggio con conducente”.

Insomma con EBS si da visibilità a questi diversi progetti legati alla decarbonizzazione della mobilità. Si gettano così le basi per un futuro sostenibile a iniziare dalla colonnina di ricarica in porto, l’elettrificazione dei battellini storici e l’inizio di una riflessione sull’elettrificazione dei servizi di trasporto pubblico locale in acqua.

