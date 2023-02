Tamara e la sua missione impossibile con la Mini Cooper SE

Ecco la cronaca del viaggio di Tamara e della sua missione impossibile a bordo della Mini Cooper SE. Benchè tutti noi la sconsigliassimo, Tamara ha affrontato un viaggio dal Friuli a Livigno (quasi 500 km, e nelle peggiori condizioni atmosferiche) con alle spalle appena due settimane di pratica. Ha impiegato il doppio del tempo strettamente necessario, ma ce l’ha fatta. E già al ritorno, il 14 gennaio, si è compiaciuta dei progressi fatti grazie all’esperienza maturata in precedenza. Complimenti Tamara e millemila km alla spina.

Ho una Bev da due settimane: arriverò fino a Livigno?

di Tamara Aprato

In gennaio ho inviato alla redazione di Vaielettrico il seguente questito: “Sono entratata da due settimane nella mobilità elettrica acquistando una Mini Cooper SE e mi ritrovo a programmare un viaggio da Monfalcone (GO) a Livigno (SO): ce la potrò fare vista la mia poca esperienxa in elettrico?”

Oggi sono qui a raccontare la mia testinonianza.

L’andata: una moltitudine di colonnine fuori servizio

Partiti alle 7,30 del mattino da Monfalcone, io e mio marito, mio figlio minore la mia cagnolina Vaniglia e una parte dei bagagli che sono riusicta a farci stare, ci siamo diretti verso la prma tappa del nostro viaggio: l’autogrill di Gonas (UD) per far colazione e incontrarci con altre due auto dei miei figli (una benzina e una diesel).

Dopo un breve caffè ci siamo divisi. Loro sono partiti con la loro andatura e io ho impostato il cruise control a 100 km/h per mantenere il consumo sotto controllo. Non avendo fatto il passante di Mestre perchè a mio parare era poco conveniente, mi sono fermata a Marcon (Ve) ad effettuare la prima ricarica.

La seconda ricarica era prevista, secondo la app ABRP, sul Lago di Garda, ma temendo di non arrivarci, ho avuto l’infelice idea di uscire dall’autostrada a Verona alla ricerca di una colonnina fast.

-La prima indicata dall’app non l’ho trovata.

-La seconda di EnelX non mi faceva partire la ricarica.

-Ho quindi optato per una colonnina in AC fuori da un supermercato. Sfruttando l’occasione per fare un po’ di spesa e mangiare un panino. Abbiamo caricato dal 23% al 48% e siamo ripartiti in cerca di una colonnina veloce.

-Ho trovato una colonnina Volvo Powerstop indicata dall’app, che avrebbe dovuto essere compatibile con la mia carta Mini Charging ma niente da fare, non sono riuscita a caricare.

A questo punto sono rientrata in autostrada ma avevo perso già un sacco di tempo e l’autonomia non era molta. La tappa successiva era una colonnina EnelX subito fuori dal casello di Desenzano. Sono arrivata con grandi aspettative ma nemmeno questa era funzionante.

Come dicono dalle mie parti: mai mollare!

Ho provato ad attivare un abbonamento Enel X per togliermi il dubbio che la carta Mini charging non fosse funzionante. Purtroppo nemmeno con quello sono riuscita a sbloccarla. Ho chiamato l’assistenza di Enel per chiedere se riuscivano a risolvere il problema ma nemmeno loro, da remoto, sono riusciti a farla funzionare.

A quel punto l’autonomia era veramente bassa ed io ho cominciato a temere che la scelta di effettuare un viaggio così impegnativo con la mia poca esperienza fosse stata un azzardo, come molti mi hanno indicato. Ma, come dicono dalle mie parti, mai mollare!

Ho visto che a Montichiari (BS) c’era una colonnina fast di A2A nel parcheggio della fiera e sono partita sperando non ci desse problemi: era la mia ultima chance dopodiché sarei rimasta a piedi.

Grazie al cielo l’ho trovata ed era perfettamente funzionante! Ho caricato dal 7% al 95% in 46 minuti. Purtroppo con tutto il tempo perso a cercare una colonnina seria erano ormai le 16.45 e la strada era ancora lunga.

A questo punto si è seduto accanto a me mio figlio che con la tecnologia è sicuramente più in gamba di mio marito. Da lì in poi mentre io guidavo lui monitorava la strada da fare, le colonnine disponibili e mi dava delle dritte.

L’aiutino dei figli nativi digitali con le App

Inoltre i miei figli maggiori e le loro ragazze hanno iniziato ad inviarmi la posizione di tutte le colonnine che incontravano lungo il percorso.

Da lì in poi è filato tutto più liscio, abbiamo solo trovato una colonnina fast occupata, quindi abbiamo dovuto caricare lo stretto necessario a Piancogno (BS) su una colonnina lenta per ripartire poi in direzione Aprica dove c’era una colonnina fast BeCharge. Arrivati tranquillamente, fatta la ricarica e ripartiti alla volta di Bormio dove c’era un’altra fast sempre di BeCharge che ci avrebbe fatto affrontare il passo per arrivare a Livigno con l’autonomia sufficiente ad affrontare la salita e le temperature sempre più rigide.

Ore 23: eccoci a Livigno dopo sedici ore di viaggio

Siamo arrivati a Livigno attorno le 23.00 dove abbiamo trovato i miei figli festanti ad accoglierci in strada festeggiando l’obiettivo raggiunto.

Con l’esperienza dell’andata, al ritorno è filato tutto liscio

Al ritorno abbiamo sfruttato le colonnine che ci avevano fatto arrivare a destinazione all’andata così da evitare ulteriori problemi. Inoltre la prima parte del percorso era praticamente tutta in discesa, fatta eccezione per la salita per arrivare ad Aprica.

Siamo arrivati a casa a metà pomeriggio.

Diesel congelato: la gita a Tirano si fa in auto elettrica

Voglio inoltre sottolineare che nella settimana a Livigno, abbiamo usato la mia Mini per i piccoli spostamenti locali anche durante delle intense nevicate e si è comportata alla grande. È stato piacevolissimo guidarla soprattutto sui passi di montagna.

Nella struttura che ci ha ospitato avevo un posto auto in garage con una presa Schuko a disposizione (più che sufficiente per le mie esigenze).

Inoltre un giorno siamo andati alla stazione di Tirano per fare il giretto con il trenino rosso del Bernina e avremmo dovuto andare con la macchina diesel di mio figlio. Fatto sta che al momento di partire il diesel si era congelato, così siamo andati con la mia.

Ora sono sicura: non esiste il viaggio impossibile

Questo viaggio mi ha permesso di capire come l’autonomia di un’auto elettrica – tema al centro di molte discussioni – non sia un ostacolo. Ciò che mi ha reso perplessa è la presenza di numerose colonnine fuori servizio in città anche molto rinomate per il turismo, vedi Verona. Credo che l’elettrico sia ormai un’alternativa più che certa per qualsiasi persona e qualsiasi tipo di viaggio. L’elettrico ti permette di goderti di più il percorso, sentirti maggiormente immerso nell’ambiente circostante.

