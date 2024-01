Il leasing sociale di Macron parte “male”: 1 milione di domande

Il leasing sociale di Macron parte male. Le proporzioni del successo in Francia, infatti, stanno evidenziandone tutti i limiti. Il principale è l’incapacità delle case auto di produrre e mettere a disposizione tutte le auto low cost richieste. Poi ci sono i costi per lo Stato.

Problema: poche auto e pochi fondi

L’incentivo ha l’obiettivo di consentire alle famiglie meno abbienti di utilizzare un’auto elettrica in leasing al prezzo calmierato di 100 euro al mese. Ma il numero delle richieste, già un milione, supera di gran lunga la disponibilità di fondi pubblici, ma soprattutto la capacità produttiva dei costruttori che hanno aderito con i loto modelli low cost (Citroën, Fiat, Opel, Peugeot, Renault).

Il leasing sociale fortemente voluto dal presidente Emmanuel Macron ha debuttato il 14 dicembre scorso con l’apertura della piattaforma di registrazione on line. Dal 1° gennaio si sono aperti gli ordini. E dopo appena 10 giorni hanno superato il milione, rivela Agnès Pannier-Runacher, ministro della Transizione energetica, in un’intervista pubblicata su “La Tribune Dimanche”.

Daremo la priorità a chi usa l’auto per andare al lavoro

L’incentivo è molto generoso: può arrivare a 13.000 euro per ogni vettura. Il governo però aveva previsto numeri ben diversi: per il 2024 dovevano essere accolte dalle 20.000 alle 25.000 domande con uno stanziamento totale di 300 milioni. Per il 2025 pensava di salire a 50.000. Ora dovrà procedere a una scrematura delle domande. Presumibilmente dando la precedenza a chi utilizza l’auto per recarsi al lavoro.

Sarà interessante il confronto con l’Italia

Il nostro commento-Il boom di domande dimostra quanto i francesi siano già culturalmente disponibili alla transizione elettrica, pur con i limiti che comporta e il cambio di abitudini che impone. Superato o aggirato l’ultimo scoglio, quello economico, nulla più impedisce l’adozione di massa della mobilità elettrica anche nelle classi più svantaggiate. E al 2035 mancano ancora 11 anni.

Le anticipazioni sul prossimo Ecobonus all’italiana prefigurano incentivi monetari non troppo diversi da quelli francesi, pur con diverse modalità di erogazione. Vedremo se anche la risposta degli automobilisti italiani sarà analoga. Chiariremo così il dilemma dei dilemmi: l’anomala diffusione delle auto elettriche in Italia dipende dal loro costo o dal nostro pregiudizio?

