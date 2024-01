2023 elettrico: vincitori e vinti

2023 elettrico: chi ha vinto e chi ha perso tra i modelli più conosciuti. Tesla sempre più prima, con l’accoppiata Model Y-3. Male soprattutto 500e e VW.

2023 elettrico: 66 mila auto vendute, quota al 4,2%

Siamo ben lontani dalle vendite di mercati vicini a noi come la Francia, dove si sono immatricolare oltre 298 mila EV, con una quota di mercato che sfiora il 17%. Ma anche in Italia qualche passetto avanti si è fatto nell’appena chiuso, con 66.679 auto vendute contro le 49.564 del 2022. La quota di mercato è così salita di mezzo punto percentuale, al 4,2%. Tesla sbanca di nuovo la classifica delle più vendute, piazzando Model Y e Model 3 ai primi due posti, con quasi 16 mila pezzi venduti nel complesso. Ovvero tre volte più di quanto i due modelli avessero portato a casa nel 2022. Terza piazza per la Fiat 500e, che però chiude l’anno a marcia indietro: dalle 6.285 immatricolazioni del 2022, si è scesi alle 4.749 dell’anno appena chiuso. Seguono altre piccole, la Smart ForTwo (4.639) e la Dacia Spring (2.267). Per trovare un’auto del gruppo Volkswagen bisogna scendere al 6°posto, con la Audi Q4 (2.147). Seguita da due francesi (Renault Megane e Peugeot e-208) e dall’unica cinese, la MG 4. Chude la top ten la piccola Twingo.

Male 500e e Volkswagen. Mentre il diesel tiene al 17,8% di quota

Chi ha vinto e chi ha perso, dunque? Sicuramente è stato un anno negativo per il made in Germany: a poco è servito il sostanzioso restyling della ID.3, l’auto su cui la Volkswagen e puntava di più. E anche i marchi premium, con l’eccezione forse di BMW, hanno raccolto meno di quanto sperato. Per quel che riguarda la 500e, si conferma la difficoltà di un modello che continua ad essere apprezzato all’estero (Francia e Germania in primis): da noi pesa il prezzo alto. Escono dai radar, infine due modelli che hanno dettato legge in passato, come la Renault Zoe e la Nissan Leaf. Quanto al mercato dell’auto in generale, il 2023 si è chiuso con un +19% e 1.566.448 auto vendute, 250.000 unità in più rispetto 2022. Ma gli italiani restano diffidenti nei confronti delle auto con la spina e anche le ibride plug-in hanno chiuso con un deludente 4,4% di quota. In compenso tengono le vendite di auto diesel, salde al 17,8%, quota tra le più alte in Europa.

Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube