Fiat France brucia le francesi: 500e in leasing a 99 euro al mese

Il canone mensile di 99 euro, oltre che alla bassa percorrenza annua, è poi legato a un’altra condizione: l’utente deve poter usufruire dell’incentivo massimo previsto in Francia, abbinando la rottamazione della precedente vettura alla certificazione di un reddito basso. Il bonus rottamazione base è di 2.500. La vecchia auto radiata deve essere una benzina immatricolata prima del 2006 o una diesel precedente al 2011. L’incentivo però è maggiorato di altri 7.000 euro se la famiglia ha un reddito fiscale annuo, equivalente al nostro ISEE) inferiore a 14.089 euro. Si arriva così a un bonus di 9.500 euro che va a coprire il primo canone del leasing.

In altre parole un utente che rispetti queste condizioni rottama una vecchia auto che vale praticamente zero, di fatto non ha più un’auto di proprietà, ma può avere a disposizione una Fiat 500e sborsando 99 euro al mese: poco più di un abbonamento al servizio di trasporto pubblico. Aggiungendo poi un significativo risparmio sull’alimentazione, visto che l’elettricità in Francia costa significativamente meno che in Italia.