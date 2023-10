Ho amato tutte le mie elettriche e vi spiego perchè

Angelo è un pioniere delle auto elettriche. Ne ha possedute una mezza dozzina e le ha amate tutte. Vuole condividere la sua passione e rassicurare i dubbiosi. Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it .

Dalla Saxo alla e-Corsa, passando per C-Zero e Zoe

Sotto il cofano della Saxo, la prima auto elettrica di Angelo acquistata dieci anno fa. “Nasco come Elettromeccanico, riavvolgevo motori elettrici da quando avevo 16 anni, ora ne ho quasi 74. Sono stato sempre affascinato dal desiderio di installare un motore elettrico in un’auto. Proprio dieci anni fà mi è capitato di acquistare una Saxò elettrica omologata nel 1996 originale elettrica uscita dalla Citroen con batterie al Nichel Cadmio.

Meraviglia, non credevo ai miei occhi. A breve le batterie maltenute stando anche molti anni ferme e scariche, mi hanno mollato.

Pronta la modifica, 11 batterie al piombo da 150Ah con catodo tubolare. Per un anno hanno fatto il loro dovere, poi mi hanno mollato anche loro. Intanto cominciavano a vedersi auto con batterie a litio, trovai una C-ZERO Citroen di due anni, bellissima auto, autonomia 110Km (la Saxo mi concedeva soltanto 80Km).

Auto meravigliosa, si guida che è un divertimento, parlo al presente perché ancora la usa mia figlia ed ha un’autonomia di 80 Km nella stagione invernale, 10 Km in più in estate. Questo lo sottolineo per tutti quelli che dicono che dopo 5/8 anni le batterie sono da sostituire. Sono certo che quelle batterie resteranno ferme così per molti anni ancora prima di iniziare a scendere lentamente di autonomia.

La terza macchina che ho acquistato, naturalmente, è stata la ZOE secondo modello, 300 km di autonomia TESTATI, tenuta per tre anni poi non riscattandola l’ho resa al concessionario, come da contratto. A questo punto guardandomi intorno, ho visto la Opel Corsa-E, mi è piaciuta da un anno e mezzo la uso con molta soddisfazione. 375KM di

autonomia, carica rapida e tanta elettronica installata.

Il mio messaggio agli automobilisti dubbiosi

Alle persone che sono preoccupate tanto per il Litio: posso sperare di tranquillizzarle con poche parole:

-Non pensate che nei prossimi anni qualche genio inventerà batterie senza litio?

-Non pensate che questo può essere soltanto un periodo transitorio?

-Pensate ai motori endotermici, a quante versioni ne sono state rodotte?

-Pensate ai TV a colori, quante sostituzioni abbiamo fatto per raggiungere quello che ora abbiamo?

-Non parliamo poi dei telefonini…

Qui mi taccio. Ringrazio la redazione se riterrà la mia testimonianza interessante e vorrà pubblicare questo mio sfogo, vi confido che ne avrei ancora tanto„. Angelo Ermini

Serenità e buonsenso, grazie Angelo

Risposta- Caro Angelo, la ringraziamo per averci inviato questa “dichiarazione d’amore” schietta e verace. Troppo spesso il dibattito sulla tecnologia elettrica si incattivisce e diventa uno scontro tra fazioni: con la sua testimonianza ci aiuta a riportarlo nei giusti binari della serenità e del buonsenso.

Le elettriche evolveranno, ma perchè aspettare?

Se ci permette, una sola osservazione. Certamente il futuro prossimo riserverà sviluppi importanti sulle batterie, e non solo. Il litio, per esempio, può già oggi essere sostituito dal sodio nelle batterie delle utilitarie.

Tuttavia proprio la sua storia ci dice che le auto elettriche ora sul mercato sono adeguate a coprire le esigenze di spostamento di gran parte degli automobilisti, pur se non di tutti. Allora, perchè aspettare Godot?

