Addio litio e cobalto: LiNa presenta le sue celle al sodio a stato solido

La società britannica LiNa sta commercializzando una batteria al sodio allo stato solido priva di cobalto e litio. La società afferma che il suo design ha il potenziale per superare le prestazioni delle tecnologie agli ioni di litio e sodio. E il costo sarebbe inferiore a 50 dollari per kWh. Ha appena chiuso un round di finanziamento che ha portato nelle casse 3,5 milioni di sterline.

Per lo sviluppo raccolti 3,5 milioni di sterline

Il finanziamento, insieme ai fondi ottenuti di recente, consentirà a LiNa di concentrarsi su due attività principali. La prima è accelerare lo sviluppo della tecnologia, ampliando il suo laboratorio di Lancaster. Prevista anche l’assunzione di nuovi dipendenti e l’acquisto di attrezzature per potenziare la produzione delle celle. La seconda è fornire i clienti partner di celle per i test.

Test riusciti sulle celle LiNa al sodio a stato solido

In primavera LiNa, con il partner ion Ventures, specialista in infrastrutture di utilità e stoccaggio dell’energia, hanno concluso con successo una prova della piattaforma proprietaria di batterie al sodio a stato solido di LiNa.

LiNa afferma che la batteria è costruita con materiali di facile reperibilità e a basso costo, non contiene cobalto o litio, funziona a un’ampia gamma di temperature, non richiede costosi sistemi di raffreddamento e utilizza una chimica della batteria intrinsecamente sicura.

La sperimentazione ha testato la capacità di caricare e scaricare un modulo contenente diverse celle. E’ stato utilizzato il design del sistema brevettato di LiNa, che includeva sistemi di controllo e gestione termica ed elettrica. Il sistema ha funzionato secondo le aspettative.

«Abbiamo sviluppato una tecnologia per batterie al sodio a stato solido, senza litio e cobalto, che è una soluzione sicura, ad alte prestazioni e basso costo per i veicoli elettrici e l’accumulo di energia su scala di rete», ha affermato Gene Lewis, CEO di LiNa. «La nostra tecnologia delle batterie è progettata per fornire una maggiore densità di energia, maggiore densità di potenza e capacità di carica e scarica rapida».