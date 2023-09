165 mila km con la Zoe; l’autonomia…

165 mila km con la Renault Zoe prima serie: un altro lettore, Lorenzo, racconta come sta un’auto elettrica dopo 10 anni e una percorrenza notevole.

165 mila km con la Zoe: l’indovinometro segna 133 km

“E cco la nostra esperienza con la Renault Zoe vecchio modello, del 2013. Acquistata usata con 98.000 km, consegnata a domicilio con passaggio di proprietà incluso per 7.100 euro nell’autunno 2021. Siamo a 165.000 km (la foto è di qualche settimana fa, è in uso a un’associazione di volontariato che gira parecchio). Ecco come sta andando:

– sostituzione batteria di servizio, 130 euro

– 1 treno di gomme

– tagliando programmato (la sostituzione del liquido di raffreddamento della batteria a vostro avviso era proprio necessaria?)

– serraggio braccetto sospensione allentato

Nient’altro. L’indovinometro segna 133 km di autonomia, ma se usata solo in urbano per qualche giorno arriva a segnare 150 (primavera/estate). Fa egregiamente il suo dovere. La ricarica avviene per metà con fotovoltaico di giorno, circa, per metà di notte (no accumulo purtroppo). Utilizziamo il Juice Booster 2 a 32A trifase, che ci consente di ricaricarla abbastanza velocemente da riutilizzarla per tutte le commissioni quotidiane. Difficilmente facciamo più di 80 km a uscita. Salvo imprevisti, ci risentiamo a 200.000, verosimilmente a fine 2024, buona elettrificazione a tutti “. Lorenzo Cassani

Auto elettriche dalla vita breve? Non sembra proprio