Grandi navi elettriche? Si può fare, in Cina portacontainer da 10mila tonnellate

Grandi navi elettriche con China Ocean Shipping Group. Con Greenwater 01 sfata il mito che la nautica elettrica è riservata solo alle barchette per il lago. Delle portacontainer elettriche ne abbiamo scritto nel 2020 (leggi qui), ma ora cambiano le dimensioni.

Greenwater 01 da 10.000 tonnellate e 50.000 kWh di batterie

Il colosso cinese di proprietà statale, ha varato la nave portacontainer tutta elettrica più grande al mondo. Ecco i numeri: 10.000 tonnellate, lunga 120 metri, larga 23 con motori alimentati da batterie con capacità di 50.000 kWh. Naviga senza idrogeno, considerato il sistema di alimentazione per la nautica.

Uno studio di ICOMIA (International Council of Marine Industry Associations), ne abbiamo scritto qui, ovvero la Confindustria nautica mondiale relativizza a pochi usi e limitate tipologie di imbarcazioni la propulsione full electric, in particolare le moto d’acqua. Ma le applicazioni sono ben più vaste.

Beninteso, si tratta di una sfida ardua. Ma i comunisti cinesi (amanti del capitalismo), pensano di averla vinta.

Merito anche delle risorse a disposizione, perché per la tratta da Shanghai a Nanchino servono tante batterie. Ecco i numeri (si leggono sul South China Morning Post): Il pacco batterie principale – con chimica LFP – è dotato di una capacità di oltre 50.000 kWh.

Già in Cina si era varata nel 2020 – quando ne abbiamo scritto – la Zhongtiandianyun 001 che trasporta 1000 tonnellate di merce, ma ora con Cosco si passa a 10.000. Il divario si amplia sul lato batterie: da 1.458 kWh a 50.000 (ma può arrivare anche a 80mila). Quasi 50 volte in più di capacità.

Box aggiuntivi per rotte più lunghe delle navi

Ma non è finita qui. A bordo di Greenwater 01 c’è spazio per altri box batterie aggiuntivi che consentono di navigare per rotte più lunghe. Ogni box batteria immagazzina 1.600 kWh, lo spazio è quello del container standard da 20 piedi (sui sei metri).

Con 24 box batterie a bordo, la Greenwater 01 può portare a termine un viaggio che richiede 80.000 kWh che permettono il risparmio di 15 tonnellate di carburante rispetto a una nave portacontainer standard.

Secondo Cosco, la nave può ridurre le emissioni di anidride carbonica di 2.918 tonnellate all’anno, equivalenti a togliere dalla strada 2.035 auto.

Altre due navi elettriche: N997 e N998 per il fiume Yangtze

L’elettrificazione di Cosco è ad ampio raggio. Ha varato anche due portacontainer elettrici da 700 TEU costruite dalla controllata Cosco Shipping Heavy Industry consegnate il 28 dicembre 2023.

Si tratta di portacontainer fluviali per costruire una rete elettrica per le navi lungo il fiume Yangtze. Interessante l’investimento di infrastrutturazione del fiume. Quando ne abbiamo scritto nel 2020 già i numeri delle stazioni di ricarica erano elevati: “La provincia del Jiangsu ne ha installate 4.918 in otto città lungo il fiume Yangtze“.

Uno dei tanti allarmi spesso esagerato riguarda gli incendi a bordo, nonostante con un semplice giro su Google si registrano ogni giorno barche con motori termici a fuoco. Il problema viene preso in considerazione. “L’equipaggio segue una formazione antincendio specializzata per gestire le emergenze relative alle batterie e la nave dispone di un sistema di rilevamento e allarme antincendio progettato per il vano batterie“.

Anche la nautica tutta in elettrico?

Se si varano traghetti tutti elettrici in Nord Europa – dal 2026 solo escursioni a batteria nei fiordi – e addirittura portacontainer full electric così imponenti l’elettrificazione del commercio marittimo è a portata di mano?

Attenzione, parliamo di tratte brevi. O abbastanza sicure come quelle via fiume, grazie anche alla capillarità della rete di ricarica, e con velocità di crociera limitata.

La portacontainer di Cosco al massimo naviga a 19,4 km/h (sui 10 nodi) e con la propulsione elettrica la velocità è la chiave per ridurre i consumi e aumentare esponenzialmente l’autonomia.

In un Paese grande come la Cina dove le vie d’acqua interne hanno una forte rilevanza commerciale sono possibili investimenti rilevanti. Senza dimenticare la forte volontà politica di ridurre l’inquinamento. Il fiume Yangtze è uno dei più trafficati del mondo e la gran parte delle imbarcazioni navigano a diesel. Una delle principali fonti di inquinamento del territorio.

Insomma bene anche le portacontainer in elettrico, ma per la gran parte del traffico internazionale che percorre rotte oceaniche l’elettrico non è ancora la soluzione.

-Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube–