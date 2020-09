Ferrari o Maserati, uno dei due sta sbagliando con l’elettrico. La Casa del Tridente ha annunciato che la supercar MC20 a batterie si farà. Il Cavallino…

Ferrari o Maserati, l’elettrico no e l’elettrico sì

Ci sono idee diverse, dalle parti di Modena. La Ferrari solo pochi mesi fa per bocca del suo direttore commerciale Enrico Galliera fece sapere che almeno fino al 2025 di elettrico non si parlerà. “Tecnologia acerba“, tagliò corto in un’intervista un giornale inglese. La Maserati, che fa riferimento allo stesso proprietario, la pensa in modo ben diverso. Pochi giorni ha fatto sapere di avere adottato il nome Folgore per “la nuova strategia per l’elettrificazione alla maniera Maserati. E accendere la fiamma di una nuova energia. che proietterà il Tridente nel futuro”.

L’azienda in una nota ha po aggiunto che “le nuove Maserati GranTurismo e GranCabrio saranno le prime vetture del Brand ad adottare soluzioni 100% elettriche. Saranno ingegnerizzate a Modena e costruiti nel polo produttivo di Torino. Ci sarà anche una versione elettrica dell’MC20, che sarà prodotta nello stabilimento Maserati di Modena“. Attenzione in particolare a quest’ultimo modello. Non si tratta di un’auto da passeggio, ma dichiaratamente di una supercar che calpesta uno degli orti che la la Ferrari coltiva da sempre.

Il precedente dell’errore sull’ibrido in Formula Uno

Normale che si scelgano strade aziendali diverse, anche avendo in comune un unico proprietario. Ma diversi spifferi che arrivano dalle parti di Maranello fanno sapere che anche all’interno della Ferrari qualcuno comincia a non essere più convinto di una chiusura così netta. C’è il timore che il Cavallino ripeta l’errore fatto dalla squadra corse negli anni del dopo-Schumacher, errore ben descritto da Marco Mensurati in un’analisi su Repubblica (sotto). In quegli anni, diciamo fino al 2014, la Ferrari non capì o non volle capire che anche in Formula Uno stava arrivando la stagione dell’ibrido. La Mercedes sì, l’aveva capito. E quelle scelte, spiega Repubblica, hanno portato ai risultati mortificanti che la Casa di Maranello sta raccogliendo in questi mesi.

Non vorremmo che anche nell’elettrico a Maranello si accorgessero nel 2025 che le valutazioni di oggi hanno portato la Casa su un binario morto. Scelte così non si recuperano in un giorno, come i due piloti Leclerc e Vettel stanno sperimentando ogni domenica. Ferraro o Maserati: uno dei due sta sbagliando. Noi un’idea l’abbiamo, ma tempo un paio di annetti e capiremo chi l’ha azzeccata.

P.S. Una ventina di anni fa Harald Wester, che oggi è il n.1 della Maserati, era in Ferrari come capo dello Sviluppo Prodotto. Fosse ancora a Maranello farebbe le scelte che ha fatto il Cavallino? Non ne siamo così sicuri…