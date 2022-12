Enyaq tra pregi e difetti / Il vostro 2022 elettrico

Enyaq tra pregi e difetti. Due lettori, Christian e Antonio, raccontano il loro 2022 con la Skoda elettrica, segnalando qualche problema. È il terzo articolo della serie “Il vostro 2022 elettrico”, dopo i racconti di Michele con la Ford Mustang Mach-e (qui e nella foto a fianco) e Carlo con la Tesla Model 3 (qui). E a voi com’è andata? Raccontatecelo scrivendo a info@vaielettrico.it, con testo e foto.

Enyaq tra pregi e difetti / Christian: la ricomprerei, ma in autostrada la ricarica…

“P osseggo una Enyaq 80 IV da settembre 2021 (accetta fino a 135kW in ricarica), con la quale ho percorso ca 56.000 km…Direi bilancio positivo per tutti gli spostamenti entro i 250km in autostrada...e i 350/400km senza autostrada. Premetto che ho la possibilita’ di ricarica DC in azienda dove lavoro, con velocità da 30kW, quindi con 1 ora di carica percorro ca 150km. Principale limite sono le ricariche fast in autostrada, che spesso ricaricano sotto i 100 kW e da fast diventano lunghissime attese…E le tante inutili ricariche in AC da 22kW, visto che le auto accettano sì e no 11kW. Quindi auto che ricomprerei ( perché ho modo di ricaricare in ufficio ), ma da sconsigliare per chi deve fare oggi autostrada, anche per il costo delle ricariche fast. (0,5 o 0,79 con Ionity). Vi allego foto cruscotto e ultima ricarica fast fatta in autostrada con lentezza… “. Christian Zandri, Pesaro.

Antonio: parecchi problemini di elettronica e la garanzia…