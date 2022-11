Il richiamo VW ID.3: che cosa devono sistemare?

Il richiamo VW ID.3, di cui si parla da tempo, è arrivato con lettera ai proprietari come Bruna. Ma la lettrice ha dei dubbi sull’operazione. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Il richiamo VW: riguarda solo la batteria di servizio?

“Ho una ID.3 da ottobre 2021. A settembre 2022 ho ricevuto da Volkswagen la lettera allegata, e il 02/11/2022 era previsto l’appuntamento in officina. Lì mi hanno detto che la batteria non era ancora arrivata e che, quindi, mi richiameranno appena disponibile. A parte la disorganizzazione del mio concessionario, il personale mi ha detto, testuale: “Va sostituita la batteria a causa dei malfunzionamenti rilevati su altri modelli di ID3”. Io credo, quindi, che si tratti effettivamente della sostituzione dell’intero pacco-batterie, a cui sarà aggiunta la batteria da 12V indicata nella lettera. Vi chiedo, quindi, se siete informati di questa situazione. E se sia corretto che VW non indichi che va sostituito il pacco-batteria. L’auto è mia, riterrei corretto che mi si informi della sostituzione di un pezzo così importante. Invece, almeno a me, pare che VW lo “mascheri” da semplice aggiornamento software. Inoltre, se la batteria fosse stata disponibile, mi avrebbero informato della vera natura dell’intervento? Oltre a chiedere la scheda dell’intervento quando mi faranno il lavoro, mi consigliate di fare altro?“. Bruna Corti

Su questi interventi serve la massima trasparenza

Risposta. Da diverse settimane in rete si parla di questo richiamo della ID.3, con le voci più disparate. A suo tempo avevamo chiesto lumi all’Ufficio stampa di Volkswagen Italia, a cui nulla risultava. E anche sul sito del Ministero dedicato al “richiamo dei veicoli difettosi” non si trova nulla. Adesso che le lettere sono arrivate (ci hanno scritto anche altri), sarebbe buona cosa che VW facesse una nota per chiarire che cosa sta succedendo. A settembre sulla stampa tedesca uscì la notizia di un richiamo a livello mondiale per la ID.3 e ID.4 legato non alla batteria di servizio da 12V, ma alle celle ad alto voltaggio. Si parlava di un aumento dell’autoscarica, a causa di un difetto di fabbricazione, che avrebbe potuto portare a una riduzione della capacità, e quindi dell’autonomia. Il problema poteva essere causato anche da una sola delle 216 celle che compongono la batteria da 58 kWh. Da qui le voci su un intervento anche nella batteria principale. In questo caso, invece, si parla solo della batteria di servizio. Ma, ripetiamo, sarebbe il caso che VW lo rimarcasse nella massima trasparenza, dopo i guai che hanno riguardato il software di questo modello.

